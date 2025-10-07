México buscará acuerdo con EEUU antes del 1 de noviembre sobre arancel a camiones de carga pesada

La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum dijo el martes que su gobierno buscará antes del 1 de noviembre un acuerdo con Estados Unidos sobre el arancel de 25% que impondrá a los camiones de carga pesada que impactaría de manera significativa a México que exporta la mayor parte de su producción al mercado estadounidense.

Así lo anunció Sheinbaum en su habitual conferencia matutina al reconocer que aunque el nuevo gravamen se aplicará a todos los países, “obviamente a México le afecta más”.

La declaración se da un día después que el presidente Donald Trump señaló en una publicación de la cuenta Truth Social que todas las importaciones de camiones medianos y pesados estarán sujetas a un arancel de 25% a partir de 1 de noviembre. La medida originalmente estaba prevista que comenzaría a aplicarse en octubre, pero se postergó por un mes.

“Vamos a buscar un acuerdo antes del 1 de noviembre. Si es necesario pues igual una llamada personal con el presidente Trump”, indicó la mandataria.

México ha mantenido en los últimos meses negociaciones directas con Washington para tratar de aminorar el impacto de los aranceles acordados por su principal socio comercial como parte de las políticas proteccionistas de Trump que han ocasionado perturbaciones tanto en Estados Unidos como el resto del mundo.

El presidente estadounidense acordó en julio un período de negociación de 90 días con México mientras se mantiene vigente la tarifa del 25% para los productos mexicanos no cubiertos por el tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). Con esa decisión México logró evadir temporalmente el tributo general de 30% previsto para agosto.

Estados Unidos también impuso en meses pasados un arancel de 50% al acero, el aluminio y el cobre y una tarifa de 17% para el tomate mexicano.

Según cifras oficiales, México exportó el año pasado a Estados Unidos 91% de su producción de vehículos pesados, que representaron ingresos para el país latinoamericano por 34.100 millones de dólares.