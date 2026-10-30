Mexicanos dan el último adiós al político izquierdista Cuauhtémoc Cárdenas

Entre aplausos y flores blancas los mexicanos despidieron el viernes al político izquierdista, el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, en un homenaje que se le rindió a cuerpo presente en el emblemático Palacio de Bellas Artes de Ciudad de México tras su fallecimiento a los 92 años.

Decenas de personas recibieron en el vestíbulo del palacio cultural el féretro con los restos del líder histórico que fue tres veces candidato a la presidencia de México e hijo del venerado presidente Lázaro Cárdenas.

En el lugar se dieron cita altos funcionarios, políticos y diplomáticos para honrar a Cárdenas y dar el pésame a sus familiares.

Cuauhtémoc Cárdenas nació en Ciudad de México y fue ingeniero civil de formación. Inició su carrera política hace más de 50 años con el Partido Revolucionario Institucional (PRI), con el que llegó a ser senador y luego gobernador del estado occidental de Michoacán. A finales de la década de 1980 encabezó una corriente democrática dentro de ese partido, del que acabó apartándose por completo.

El político desempeñó un papel fundamental en la transición de México hacia la democracia desde su primer intento de llegar a la presidencia en 1988, que luego replicó en 1994 y 2000, sin éxito.

También fue el primer alcalde de la Ciudad de México elegido por voto popular en 1997. En 1989 había fundado el Partido de la Revolución Democrática.