Máximo tribunal de Brasil refuerza protecciones para mujeres ante hombres violentos

El Supremo Tribunal Federal de Brasil dictaminó el miércoles por unanimidad ampliar significativamente el alcance de una ley emblemática en el país para proteger a las mujeres de la violencia.

La iniciativa que se aplicó durante dos décadas a episodios de violencia doméstica, al igual que en muchas otras naciones, podrá activarse a partir de ahora a incidentes en espacios públicos. El máximo tribunal brasileño resolvió de igual forma que los agresores deberán ir a juicio, incluso si no tienen un vínculo familiar o sentimental con la víctima.

Los 10 integrantes del tribunal votaron a favor de extender la aplicación de la Ley Maria da Penha a situaciones como persecución, amenazas y acoso fuera del hogar.

Durante el primer semestre del año se concedieron casi 340.000 medidas de protección urgente para mujeres en virtud de los mecanismos de la Ley Maria da Penha, de acuerdo con cifras del gobierno brasileño, un incremento del 170% en comparación con el mismo periodo de 2020.

La jueza Carmen Lúcia, la única mujer en el tribunal el miércoles, manifestó que la violencia contra las mujeres ha ido en aumento en el país a pesar de la aplicación de la Ley Maria da Penha, de 2006.

Añadió que la ley necesitaba actualizarse debido a que la violencia contra las mujeres en el país también es una cuestión de poder y porque muchos de los feminicidios ocurren fuera del hogar de la mujer y en situaciones que se denuncian a la policía, pero que fueron ignoradas.

“En la vida real, los jueces rechazan (las acusaciones contra los hombres) sin justificación, dicen que no es urgente, lo dejan para el próximo lunes. Mientras tanto, una de nosotras muere”, declaró la magistrada. "Con este fallo, este Supremo Tribunal Federal demuestra que no es ciego ni sordo a todo esto que ocurre contra todas nosotras, las mujeres”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.