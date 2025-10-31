Arrestan a varias personas en Michigan por plan de ataque en Halloween, dice director del FBI

Las autoridades arrestaron el viernes a varias personas que supuestamente planeaban cometer un ataque durante el fin de semana de Halloween en Michigan, informó el director del FBI, Kash Patel, en una publicación en redes sociales.

El operativo de las fuerzas del orden se centró en los suburbios de Detroit. Patel indicó que se proporcionará más información posteriormente.

Los investigadores creen que el complot fue inspirado por el extremismo del grupo Estado Islámico e intentaban determinar si los detenidos fueron radicalizados en línea, según dos personas enteradas sobre la pesquisa que hablaron con The Associated Press. Ambas personas pidieron mantener el anonimato dado que no tenían autorizado discutir detalles públicamente.

Vehículos del FBI y de la policía estatal estaban en un vecindario cerca de la escuela secundaria Fordson en Dearborn. Personas con camisetas marcadas con FBI entraban y salían de una casa, incluyendo a una persona que recogió bolsas de papel y otros artículos de un camión de pruebas.

La policía en Inkster, otro suburbio, señaló que personal del FBI estaba en una instalación de almacenamiento allí.

“No hay una amenaza actual para la seguridad pública”, dijo Jordan Hall, portavoz del FBI en Detroit, quien declinó hacer más comentarios.

La pesquisa involucró discusiones en una sala de chat en línea que involucraban al menos a algunos de los sospechosos que fueron detenidos, dijeron personas familiarizadas con la investigación a la AP. El grupo había discutido cometer un ataque alrededor de Halloween, refiriéndose al “día de la calabaza”, según una de las personas. La otra persona informada sobre la investigación confirmó que había habido una referencia a una “calabaza”.

De momento se desconoce si el grupo tenía los medios para llevar a cabo un ataque, pero la referencia a Halloween llevó al FBI a realizar arrestos el viernes, dijo una de las personas.

Hussein Bazzi, un abogado que se encontraba en la casa de Dearborn, dijo que representa a personas en la investigación, pero se negó a hacer más comentarios cuando fue contactado por teléfono.

La gobernadora de Michigan, Gretchen Whitmer, escribió en X que fue informada de los hechos por Patel. Expresó su gratitud por la “acción rápida”, pero no ofreció detalles.

Los residentes del vecindario de Dearborn observaban las labores de los investigadores en la casa.

“Es realmente aterrador porque tenemos muchos familiares alrededor de este vecindario”, dijo Fatima Saleh, quien estaba al lado.

En mayo, el FBI informó que, por un hecho no relacionado, arrestó a un hombre que había pasado meses planeando un ataque contra un sitio del Ejército de Estados Unidos en los suburbios de Detroit en nombre del grupo Estado Islámico. El hombre, Ammar Said, no sabía que sus supuestos aliados en el presunto complot eran agentes encubiertos del FBI.

Said permanece bajo custodia, acusado de intentar proporcionar apoyo a una organización terrorista. La denuncia penal fue reemplazada en septiembre por un documento de “información” penal, lo que indica que un acuerdo de culpabilidad podría ser posible en los próximos meses.

Los periodistas de The Associated Press Mike Balsamo, Sarah Brumfield y Alanna Durkin Richer en Washington, y Ed White en Detroit contribuyeron a este despacho.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.