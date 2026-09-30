Llaman a elecciones en El Salvador para el 28 de febrero 2027, en las que Bukele buscará reelegirse

El Tribunal Supremo Electoral de El Salvador convocó formalmente el miércoles a los comicios generales para el domingo 28 de febrero de 2027, en los que el gobernante Nayib Bukele buscará un nuevo mandato gracias a una reforma constitucional que abrió las puertas a la reelección presidencial indefinida en la nación centroamericana.

La presidenta del máximo organismo electoral, Roxana Soriano, informó que, además de presidente y vicepresidente, se elegirán a los 60 diputados de la Asamblea Legislativa, así como decenas de cargos municipales, en una contienda en la que están habilitados para sufragar 6,5 millones de salvadoreños, entre ellos 982.000 en el extranjero.

Las inscripciones de las candidaturas a presidente, vicepresidente y diputados se abren desde el jueves y se extenderán hasta el 19 de noviembre. De los diez partidos políticos convocados a participar en la contienda electoral, sólo cinco lo harán en la elección presidencial, según las autoridades electorales.

Bukele, un estrecho aliado del presidente estadounidense Donald Trump, buscará un tercer mandado después de que en julio de 2025 el Congreso, controlado por el partido oficialista Nuevas Ideas, ratificó las reformas a la Constitución para permitir la reelección presidencial indefinida y extender el mandato de cinco a seis años.

La reforma eliminó la segunda vuelta electoral, por lo que el candidato que obtenga el mayor número de votos se adjudicará la contienda, y estableció, además, una disposición transitoria para que el período presidencial más reciente de Bukele, el cual inició el 1 de junio de 2024 e iba a concluir el 1 de junio de 2029, finalice “anticipadamente” el 1 de junio de 2027, con el propósito de unificar las elecciones presidenciales, legislativas y municipales.

Nuevas Ideas ratificó en julio la candidatura de Bukele para los comicios del próximo año.

Bukele, quien ha impulsado en su gestión la guerra contra las pandillas, fue reelecto por primera vez en febrero de 2024 con el 84,65 % de los votos válidos luego de una resolución de la Sala de lo Constitucional de septiembre de 2021 que habilitó la reelección presidencial por una sola vez.