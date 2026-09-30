Gobierno boliviano deroga la subvención a la gasolina de aviación e impulsa ley de electricidad

El gobierno de Bolivia derogó el miércoles la subvención a la gasolina de aviación y determinó su comercialización a precio internacional en medio de un ajuste a los hidrocarburos que ha generado malestar y protestas por la reciente alza del diésel.

Mediante un decreto firmado por el conservador presidente Rodrigo Paz se establecieron “las condiciones de importación y comercialización de la gasolina de aviación grado 100, con la finalidad de garantizar el abastecimiento de combustibles en el mercado interno”.

Con esta medida, el combustible de aviación pasará a venderse a precio de mercado. Antes del decreto, el precio fijado para ese carburante era de aproximadamente 90 centavos de dólar el litro.

La disposición se enmarca en las reformas económicas que emprende la administración de Paz para enfrentar la peor crisis económica en 40 años, entre las cuales destaca la eliminación total de los subsidios a los combustibles, considerada una de las principales causas del déficit.

Hace dos semanas se retiró el 100% de la subvención al diésel, cuyo precio ahora fluctuará según el mercado internacional. Por su parte, la gasolina mantendrá el subsidio hasta fin de año y se definirán nuevas medidas en enero del próximo año.

Los ajustes —sobre todo en el costo del diésel— han generado gran descontento, principalmente en el transporte de carga. Según cifras del gobierno, el 20% del transporte utiliza diésel y este incremento ya ha provocado un alza en los precios de los alimentos.

Actualmente Bolivia importa el 80% del diésel y el 50% de la gasolina que consume.

El gobierno argumentó que busca ordenar la economía y reorientar los recursos de la subvención hacia nuevas obras públicas. Entre tanto, diversos sectores, como los transportistas, comerciantes y maestros, han manifestado su firme rechazo.

Paz enviará ley de electricidad al Congreso

Poco después el mandatario informó en un evento público que en el transcurso del día enviará un proyecto de ley de electricidad a la Asamblea Legislativa con el que se busca dejar la dependencia del gas para generar electricidad mediante el reemplazo gradual a las energías renovables no convencionales.

Este es el segundo proyecto de ley que envía al Congreso. El proyecto de ley de inversiones fue el primero que presentó en agosto, enmarcado dentro de un paquete de medidas legislativas con el que el gobierno aspira enfrentar la crisis económica. El Legislativo aún no lo ha aprobado.

“Aquí hay energía, hay gas, tenemos electricidad, tenemos capacidad de poner la energía para que sus empresas se puedan instalar y con eso generar empleo, generar desarrollo de las diferentes instancias”, señaló el gobernante.