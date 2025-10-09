Líderes mundiales muestran esperanza tras anuncio de Trump de acuerdo inicial entre Israel y Hamás

Los líderes mundiales expresaron el jueves su esperanza por la paz e instaron a Israel y Hamás a cumplir con sus compromisos, horas después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que ambos habían acordado la "primera fase" de un acuerdo que muestra un avance significativo en la guerra que se libra desde hace dos años en Gaza.

Hamás liberará a los 20 rehenes vivos en los próximos días a cambio de prisioneros palestinos, mientras que el ejército israelí comenzará a retirarse de la mayor parte de la Franja.

"Esto significa que TODOS los rehenes serán liberados muy pronto, e Israel retirará sus tropas a una línea acordada como los primeros pasos hacia una paz fuerte, duradera y eterna", escribió Trump en redes sociales.

En un mensaje en redes sociales, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, dijo que "Con la ayuda de Dios, los traeremos a todos a casa".

Naciones Unidas

“Naciones Unidas apoyará la plena implementación del acuerdo y aumentará la entrega de ayuda humanitaria sostenida y con principios, y avanzaremos en los esfuerzos de recuperación y reconstrucción en Gaza”, afirmó el secretario general de la entidad, António Guterres, en un comunicado.

Guterres pidió a todas las partes “aprovechar esta oportunidad trascendental para establecer una vía política creíble hacia el fin de la ocupación, reconociendo el derecho a la autodeterminación del pueblo palestino y logrando una solución de dos Estados que permita a israelíes y palestinos vivir en paz y seguridad”.

Canadá

“Me alivia que los rehenes pronto se reunirán con sus familias”, señaló en un mensaje en redes sociales el primer ministro de Canadá, Mark Carney.

“Después de años de intenso sufrimiento, la paz finalmente parece alcanzable”, añadió. “Canadá insta a todas las partes a implementar rápidamente todos los términos acordados y a trabajar hacia una paz justa y duradera”.

Carney, igual que otros líderes, elogió a Qatar, Egipto y Turquía por su papel en las negociaciones.

Argentina

“Quiero aprovechar para contar que firmaré la candidatura de Donald J. Trump para el Nobel de la Paz, en reconocimiento a su extraordinaria contribución a la paz internacional”, manifestó el presidente de Argentina, Javier Milei, en X.

“Cualquier otro dirigente con semejantes logros ya lo hubiera recibido hace mucho tiempo”, escribió el líder populista, aliado de Trump.

Malasia

“Este avance ofrece una apariencia de esperanza después de meses de sufrimiento y devastación insoportables”, apuntó el primer ministro de Malasia, Anwar Ibrahim, en un comunicado.

El mandatario instó también a todas las partes a aprovechar la oportunidad para avanzar hacia una paz integral y duradera.

Japón

“Japón celebra que se haya alcanzado el acuerdo sobre la ‘primera fase’ entre las partes involucradas”, dijo el secretario jefe del gabinete, Yoshimasa Hayashi, a reporteros. “Este acuerdo es un paso importante hacia la desescalada de la situación y la consecución de la solución de dos Estados”.

También elogió a Estados Unidos, Qatar, Egipto, Turquía y otros países mediadores por su “esfuerzo incansable” y pidió una “implementación sincera y constante” por parte de todos los bandos implicados.

Hayashi prometió el apoyo y la contribución de Tokio para mejorar las condiciones humanitarias y la reconstrucción de Gaza.

Australia

El primer ministro, Anthony Albanese, describió el acuerdo como un “rayo de luz”. El anuncio trajo “la esperanza de que después de ocho décadas de conflicto y terror podamos romper este ciclo de violencia y construir algo mejor”, dijo.

"Hoy el mundo tiene motivos para una esperanza real", agregó el líder australiano.

Nueva Zelanda

"En los últimos dos años, tanto israelíes como palestinos han sufrido enormemente", recordó el jueves el ministro neozelandés de Exteriores, Winston Peters. "Hoy es un primer paso positivo para poner fin a ese sufrimiento".

Peters exhortó a Hamás e Israel a cumplir con su parte del acuerdo.

"Este es un primer paso esencial hacia la consecución de una paz duradera", dijo. "Instamos a Israel y a Hamás a seguir trabajando hacia una resolución completa".

—-

Periodistas de The Associated Press de todo el mundo contribuyeron a este despacho.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.