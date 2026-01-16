Líder opositora de Venezuela confía en retorno de la democracia pero revela poco sobre sus planes

La líder opositora venezolana María Corina Machado expresó el viernes confianza en la eventual transición de su país a la democracia después de que el ejército de Estados Unidos derrocara al expresidente Nicolás Maduro.

Pero cuando se le cuestionó, evitó dar detalles sobre sus planes para regresar a casa o cualquier marco de tiempo para las elecciones en Venezuela.

Sus declaraciones reflejan cómo el respaldo del presidente estadounidense Donald Trump a una allegada de Maduro para liderar Venezuela por ahora ha dejado a la ganadora del Premio Nobel de la Paz al margen. Aun así, Machado ha buscado acercarse a Trump, obsequiándole su medalla del Nobel un día antes en la Casa Blanca.

Mientras Machado se reunía con Trump, el director de la CIA, John Ratcliffe, estaba en Venezuela reuniéndose con la presidenta encargada Delcy Rodríguez, una confirmación adicional de que la segunda al mando de Maduro era la mujer que Washington prefería ver gestionando Venezuela en este momento.

Hablando con periodistas en la Fundación Heritage, un centro de estudios conservador en Washington, Machado dijo que confiaba “profundamente en que tendremos una transición ordenada” hacia la democracia, que también transformaría al autoproclamado gobierno socialista de Venezuela en un fuerte aliado de Estados Unidos.

Machado desestimó la percepción de que, al elegir trabajar con Rodríguez, Trump había desairado su movimiento opositor, cuyo candidato se creía que había vencido a Maduro en las elecciones presidenciales de 2024.

“Esto no tiene nada que ver con una tensión o decisión entre Delcy Rodríguez y yo”, aseveró, antes de pasar a afirmaciones vagas sobre el mandato popular de su partido y el desastroso historial de derechos humanos del gobierno.

“Lo único que tienen es terror”, dijo sobre el gobierno de Maduro. “No es sostenible."

En una aparente muestra de deferencia a Trump, no proporcionó casi ningún detalle el viernes sobre lo que discutieron o incluso lo que pensaba que Estados Unidos debería hacer en Venezuela. “Creo que no necesito instar al presidente sobre cosas específicas", comentó.

Trump ha dicho poco sobre los planes de su gobierno para la realización de elecciones en Venezuela, aunque ha hablado más sobre su visión para la industria petrolera del país, mientras avanza con planes para que las compañías petroleras estadounidenses reviven la deteriorada infraestructura energética de Venezuela, que ha sido afectada por sanciones.

Los funcionarios estadounidenses también están explorando la posibilidad de reabrir la embajada de Estados Unidos en Caracas, que Trump cerró durante su primer mandato.

Cuando se le preguntó sobre sus esperanzas para las elecciones, Machado dijo que no iba a establecer un cronograma ni discutir fechas específicas. “Estamos en una fase compleja", señaló.

Machado viajó a Washington para tratar de reavivar el apoyo a la democracia en Venezuela que Trump mostró durante su primer mandato. Le obsequió el premio que ganó el año pasado, y lo elogió por lo que dijo era su compromiso con la libertad de Venezuela. Sin embargo, el Instituto Nobel ha sido claro en que el premio no puede ser compartido ni transferido.

Trump, quien ha hecho campaña activamente para ser galardonado con el Nobel de la Paz, dijo que Machado dejó la medalla para que él la conserve. “Y por cierto, creo que es una mujer estupenda”, dijo. "Y volveremos a hablar".

Pero sus esfuerzos hasta ahora han hecho poco para alterar la percepción del gobierno de Trump de que Rodríguez está mejor preparada para estabilizar la nación sudamericana.

Trump ha dicho que sería difícil para Machado liderar porque “no tiene el apoyo interno ni el respeto dentro del país”.

Machado recorrió Venezuela antes de las elecciones presidenciales de 2024, movilizando a millones de votantes que buscaban poner fin a 25 años de gobierno de un solo partido. Cuando se le impidió participar en la elección, un exdiplomático previamente desconocido, Edmundo González, la reemplazó en la boleta. Pero los funcionarios electorales leales al partido gobernante declararon a Maduro como el ganador a pesar de evidencia creíble de lo contrario.

Machado se escondió pero prometió seguir luchando hasta que se restaurara la democracia. Reapareció meses después para recoger su Premio Nobel de la Paz en Noruega, la primera vez en más de una década que había salido de Venezuela.

DeBre informó desde Buenos Aires, Argentina. Meg Kinnard en Columbia, Carolina del Sur, contribuyó a este despacho.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.