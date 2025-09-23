Leyes laxas de armas en Brasil y EEUU facilitan armar al crimen organizado en Brasil, según estudio

Hombres armados en un coche abrieron fuego en noviembre pasado en el aeropuerto de Sao Paulo y mataron a un empresario de criptomonedas en un ataque a plena luz del día que fue uno de los crímenes más impactantes de Brasil en tiempos recientes.

La policía en la escena recuperó tres rifles semiautomáticos que están restringidos para uso civil.

El caso destacó una tendencia creciente: las armas de fuego de uso restringido, de estilo militar, están terminando cada vez más en manos de organizaciones criminales brasileñas, según un estudio publicado el martes por el Instituto Sou da Paz, una organización sin fines de lucro brasileña que rastrea la violencia armada. La mayoría de las armas son fabricadas en Brasil, pero en segundo lugar están las que provienen de Estados Unidos.

La víctima, Antônio Vinícius Lopes Gritzbach, había recibido amenazas de muerte de un poderoso grupo criminal internacional llamado Primer Comando de la Capital (PCC) después de que aceptara un acuerdo de culpabilidad para testificar sobre sus vínculos con la organización.

En la escena se encontró un rifle semiautomático Smith & Wesson comprado por un ciudadano estadounidense 15 años antes en una tienda de armas en Winchester, Virginia, y abandonado en una mochila cerca del aeropuerto internacional de Sao Paulo, según registros policiales revisados por The Associated Press.

Las otras dos eran armas de fabricación rumana, también compradas en Estados Unidos. Las autoridades no han determinado cómo las armas ingresaron a Brasil.

Investigadores estudian casos de casi 7.000 armas incautadas

El estudio del Instituto Sou da Paz analizó las incautaciones de armas de fuego restringidas desde 2019 hasta 2023 en el sureste de Brasil, la región más grande del país y hogar tanto del PCC de Sao Paulo como de un grupo que opera en Río de Janeiro llamado Comando Rojo.

Los investigadores revisaron registros de casi 7.000 armas incautadas, combinando datos obtenidos a través de solicitudes de libertad de información con registros policiales de los cuatro estados de la región. Los datos incluían fechas de incautación, ubicaciones, tipos de delitos y detalles de las armas.

Mostró un aumento del 11,4% en las incautaciones de armas de estilo militar restringidas durante el período de cinco años.

El estudio atribuye al menos parte del aumento en armamento pesado en manos criminales a regulaciones de armas más laxas en Brasil bajo con el expresidente Jair Bolsonaro, quien autorizó muchos tipos de armas que antes estaban restringidas al uso militar y policial para civiles, incluidas pistolas de 9 mm y algunos rifles semiautomáticos.

El número de armas de fuego de propiedad privada casi se duplicó, de 1,3 millones a finales de 2018 a 2,9 millones en 2022, según el estudio. Algunas de estas armas fueron desviadas al mercado ilegal, después de un aumento de armas robadas reportadas de tiradores deportivos y coleccionistas.

“Está claro que los controles de armas más débiles durante la administración de Bolsonaro abrieron un nuevo camino para el crimen organizado: más barato, con una apariencia de legalidad y habilitado por compradores ficticios de rifles”, señaló Carolina Ricardo, directora ejecutiva de Sou da Paz.

En julio de 2023, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva firmó un decreto que endurece las restricciones al acceso civil a las armas, revirtiendo las políticas pro-armas de su predecesor de derecha.

El decreto restauró las restricciones sobre armas semiautomáticas, redujo el número de armas que los civiles pueden poseer para seguridad personal de cuatro a dos y requirió documentación que pruebe la necesidad de poseer las armas. Lula también endureció los requisitos de registro de armas.

Estados Unidos es un proveedor clave

Aunque la mayoría de las armas de fuego incautadas fueron fabricadas en Brasil, las armas de origen estadounidense ocuparon el segundo lugar. Estados Unidos fue la principal fuente extranjera tanto de armas de fuego completas como de componentes sin marcar que alimentan el mercado ilegal de Brasil, mostró el estudio.

Natalia Pollachi, una de las autoras del estudio, dijo que hay una ruta de contrabando bien documentada desde Estados Unidos a Brasil a través de Paraguay, Perú y Bolivia. El estudio encontró que no solo armas de fuego completas, sino también componentes separados para armas de uso restringido de Estados Unidos están ingresando ilegalmente a Brasil y siendo ensamblados localmente.

“Estados Unidos juega un papel clave porque las partes y componentes se venden allí con mucha menos regulación. Los informes policiales a menudo muestran que estos artículos son contrabandeados a Brasil”, agregó Pollachi.

Ricardo, de Sou da Paz, dijo que si el gobierno estadounidense cree que el crecimiento del crimen organizado amenaza sus intereses, como lo ha hecho con México y Canadá, también debe reconocer que los controles de armas débiles en Estados Unidos alimentan directamente el crimen organizado en Brasil.

“Es justo que Estados Unidos exija acción a Brasil”, dijo la directora ejecutiva de Sou da Paz, “pero primero debe admitir que es parte del problema”.

_____

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.