La histórica alza de combustibles sacude Chile y desploma la aprobación de Kast en su primer mes

Las imágenes de gasolineras vacías contrastan con el colapso registrado los dos días anteriores. En medio de protestas, críticas y cacerolazos, entró en vigor el jueves un reajuste histórico de los precios de los combustibles en Chile, una medida que hizo desplomar la aprobación del gobierno de José Antonio Kast tan solo dos semanas después de que asumiera la presidencia.

El lunes, el gobierno anunció una escalada inédita en los precios de la gasolina y el diésel, a raíz de los impactos dejados por la guerra en Medio Oriente. La medida generó preocupación y rechazo en gran parte de la ciudadanía, que en los últimos dos días llenó las estaciones de servicio tanto de la capital Santiago como de otras localidades a lo largo del país.

“Hoy el movimiento está muerto, desde la pandemia no veíamos algo así”, dijo Miguel Molina, quien trabaja como servidor de gasolina en una estación en el corazón de la comuna Providencia. “Nunca antes se ha visto un alza así tan alto de la noche a la mañana”.

En los dos últimos días, esta gasolinera registró un movimiento “tres, cuatro veces por encima de lo habitual”, con filas de espera de hasta cincuenta minutos, unas escenas que se han repetido por decenas de otras estaciones del país, indicó Molina. “Nosotros somos cinco y no conseguíamos atender a todos. La gente está con una mala sensación de que las cosas han empezado mal”.

La subida en los precios del combustible —que van desde un 30% en el caso de la gasolina y alcanzan un 62% en el del diésel-- obedece al incremento en los precios del petróleo a raíz de la guerra en Irán, una situación que el propio presidente reconoció tratarse de “un golpe al bolsillo" de los chilenos.

El nuevo precio se mantendrá al menos por las próximas tres semanas y supone la subida más acentuada en más de medio siglo, desde inicios de los años 1970, cuando el país vivía bajo la dictadura militar (1973-1990).

“Yo me esperaba un alza por todo este tema de que está ocurriendo con la guerra”, dijo la estudiante de Medicina Camila Copier. “Pero creía que el gobierno iba implementar un poco mejor la situación y controlar que no hubiera una subida tan brusca”.

Con unos 18,5 millones de habitantes, Chile es uno de los mayores importadores de petróleo en la región, por lo que muchos han manifestado preocupación sobre una presión inflacionaria y el consecuente aumento en otros sectores.

Crisis de la gasolina golpea a La Moneda

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, destacó que la subida histórica responde al “shock de precios de energía y combustible” debido a la "guerra de magnitudes muy grandes y consecuencias muy difíciles para el mundo de la energía”.

Sin embargo, el anuncio rápidamente generó críticas y protestas, materializando la primera prueba de fuego del Ejecutivo encabezado por Kast.

Entre el lunes y el jueves, se han registrado cacerolazos en diferentes ciudades del país, entre ellas Santiago, la sureña Concepción o la norteña Antofagasta. Asimismo, miles de estudiantes marcharon hoy en el centro de la capital para protestar por la subida en los precios y la falta de amparo ante un escenario “desafiante”.

“Lo que me preocupa del alza de la bencina es la repercusión que va a tener en otros productos, en los pasajes, el transporte público, en la comida”, dijo la estudiante Francisca Torres, de 25 años. “Esto afecta el bolsillo y el presupuesto de las familias también”.

Kast, elegido con casi un 60% de los votos, asumió el cargo el pasado 11 de marzo con promesas de combatir el crimen organizado y la inmigración irregular y achichar el Estado. No obstante, ha visto su popularidad desplomarse tan solo 24 horas después del anuncio de reajuste de precios.

Una encuesta publicada el miércoles por la firma Cadem, que mide regularmente el ánimo de la sociedad chilena, mostró que un 49% de los encuestados desaprueban la forma cómo Kast está conduciendo su gobierno, frente al 34% que lo hacía dos días después de su investidura. Mientras, la tasa de aprobación presidencial se desplomó diez puntos, desde los 57% registrados el 13 de marzo hasta los 47% actuales.

“La crisis por el alza en el precio de los combustibles impactó de manera significativa su relación con la opinión pública y la desaprobación es por primera vez más alta”, destacó la encuestadora.

Prueba de fuego

Según expertos consultados por The Associated Press, las consecuencias para Chile pueden ser de corto o largo plazo, dependiendo del desarrollo de la guerra y las estrategias del Ejecutivo para evitar un incremento generalizado en los precios.

Si el conflicto se prolonga, “los precios se van a mantener altos durante bastante tiempo”, generando “un efecto permanente y duro sobre sobre básicamente todo”, explicó el economista José Noguera Santaella.

“Creo que fue muy arriesgada esa movida, porque el gobierno básicamente lo que está haciendo es que está priorizando las finanzas públicas por sobre el costo de la vida”, agregó.

Para el analista internacional Guillermo Holzmann, la respuesta del Ejecutivo a la crisis derivada del conflicto en Medio Oriente podría definir el apoyo y los rumbos de la nueva administración.

“La crisis internacional significa que el Estado tiene que dar más ayuda, más subsidios, asegurar la dignidad de los más vulnerables”, señaló. “Si el gobierno no puede dar respuesta a esta urgencia o no explica adecuadamente, definitivamente la propuesta de Kast se puede volver en su contra”.