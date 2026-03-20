Kast refuerza promesa de mano dura en Chile tras la primera muerte de un policía en su gestión

El presidente chileno José Antonio Kast reiteró el viernes que endurecerá la política contra quienes ataquen a las fuerzas de seguridad tras conocerse la muerte de un policía tiroteado la semana pasada, el primer oficial fallecido en su gestión.

“Atacar a un carabinero es atacar a Chile entero”, dijo el mandatario en una declaración a la prensa desde el Palacio de La Moneda de Santiago. “Atacar a un carabinero parte con insultos, con agresiones físicas, deteriorando la imagen de los carabineros. Y eso tendrá consecuencias”.

Las declaraciones se produjeron después de la confirmación de la muerte del sargento Javier Figueroa Manquimilla tras ocho días internado con muerte cerebral en un hospital de Puerto Montt, en el sur, a raíz de un disparo en la cabeza.

El uniformado había recibido un disparo durante una operación rutinaria de fiscalización el pasado miércoles, el mismo día en el que Kast fue investido presidente.

Kast, quien asumió el poder bajo la promesa de un gobierno de emergencia para controlar la delincuencia y la inmigración irregular, decretó tres días de duelo nacional y aseguró a los “responsables de este crimen” que “los vamos a buscar y los vamos a encontrar, cueste lo que cueste”.

“Cada institución del Estado se va a movilizar detrás de estos delincuentes”, aseguró.

A su vez sostuvo que los miembros de las fuerzas de seguridad “no están solos” y que “el fallecimiento de este carabinero nos hace actuar como Estado con fuerza”, instando el “reencuentro entre la ciudadanía y sus autoridades”.

“Cada vez que veamos un carabinero, detengámonos un segundo, démosle las gracias por el trabajo que hace”, dijo. “Cuando veamos que alguien osa levantarle la voz a un carabinero que está de servicio, digámosle amablemente ‘eso no se hace’”.

Kast, quien a los 60 años lidera la extrema derecha chilena, construyó su campaña presidencial del año pasado con un fuerte discurso contra la violencia delictiva, que alcanzó su pico en 2022 potenciada por la entrada de bandas internacionales del crimen organizado que disparó las cifras de homicidios, secuestros y extorsiones.

Si bien los delitos violentos han registrado sostenidas bajas en los últimos años, el temor aún persiste en el país, donde casi un 60% de los votantes optó por Kast en diciembre cautivados por su promesa de devolver “la paz y el orden” a Chile.