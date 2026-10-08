Juicio por el asesinato de dos australianos y un estadounidense entra en la fase final en México

El juicio por el asesinato de dos hermanos australianos y un estadounidense, acaecido en 2024 y que alentó las preocupaciones sobre los riesgos que enfrentan los turistas que visitan México, entró el jueves en su fase final.

Tras un mes de audiencias, la Fiscalía del estado de Baja California y la defensa de tres de los detenidos por el caso presentarán el jueves los alegatos finales en un juicio que atrajo la atención de los medios locales e internacionales. Para el viernes está previsto que el juez del caso anuncie el veredicto.

Durante la penúltima audiencia se espera que comparezcan Martin y Debra Robinson, padres de los hermanos australianos Callum y Jake Robinson quienes fueron asesinados junto a su amigo estadounidense Jack Carter Rhoad.

Los hermanos Robinson y Carter Rhoad viajaron en abril de 2024 a Baja California para surfear, pero poco después de llegar al poblado de Punta San José, a unos 80 kilómetros de la ciudad costera de Ensenada, fueron reportados como desaparecidos. Sus cuerpos fueron localizados el 3 de mayo dentro de un pozo en las cercanías de Punta San José.

Martin y Debra Robinson se trasladaron desde Australia a Ensenada para presenciar el juicio por el crimen de sus hijos. “Sé que ellos querrían que estuviéramos aquí; ellos harían lo mismo por nosotros”, expresó el padre al inicio del proceso que comenzó el 7 de septiembre.

Por el caso fueron detenidos en 2024 Jesús Gerardo García, alias “el Kekas”, quien es señalado como presunto autor material de los asesinatos, su expareja Ary Gisell Silva Raya, y dos de sus supuestos colaboradores Irineo Francisco “N” y Ángel Jesús “N”.

Silva Raya, a quien las autoridades le incautaron un teléfono de una de las víctimas, fue sentenciada en noviembre pasado a 20 años de cárcel, luego de declararse culpable de los delitos de “robo calificado con violencia” y “robo de vehículo con violencia” en un procedimiento abreviado. Pero García y sus dos presuntos colaboradores decidieron ir a juicio.

Durante el proceso se dieron a conocer escalofriantes detalles del brutal asesinato de los tres extranjeros. Ante el juez y en presencia de los padres de los hermanos Robinson, Silva Raya contó el mes pasado que García le confesó que llegó con una pistola 9 milímetros a la casa de campaña donde estaban los extranjeros, quienes al verlo comenzaron a lanzarle sus pertenencias para evitar que los agrediera, y que uno de ellos le suplicó por su vida, lo que el presunto agresor no atendió.

De acuerdo con el informe de la fiscalía estatal, Silva Raya llegó a Punta San José el 27 de abril de 2024, donde tuvo contacto con los tres extranjeros, e “instigó a uno de sus acompañantes a despojarlos de sus bienes”, lo que se concretó un día después.

La fiscal estatal María Elena Andrade Ramírez dijo a la prensa que “el Kekas” —palabra que en la jerga local significa quesadillas o tortillas de queso-– trató de apoderarse de las llantas y otras partes de una camioneta en la que viajaban los extranjeros, pero que al resistirse éstos al robo, presuntamente los asesinó y luego ocultó los cuerpos en un pozo.