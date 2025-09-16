Jueza de EEUU no intervendrá en deportaciones de africanos occidentales a Ghana del gobierno Trump

Una jueza de Estados Unidos dijo que no tenía competencias para impedir la devolución de cuatro hombres detenidos en Ghana a países donde jueces de inmigración de Estados Unidos determinaron que enfrentaban tortura o persecución, negándose a intervenir en una victoria para el gobierno de Trump.

La jueza del Distrito de Estados Unidos Tanya Chutkan afirmó que el gobierno parecía estar eludiendo la Convención de la ONU contra la Tortura al enviar a los africanos occidentales a Ghana, pero que tenía "las manos atadas".

Chutkan escribió que estaba "alarmada y consternada por las circunstancias bajo las cuales se están llevando a cabo estas expulsiones, especialmente a la luz de la aceptación despreocupada del gobierno de la transferencia final de los demandantes a países donde enfrentan tortura y persecución".

El fallo del lunes por la noche en un tribunal federal en Washington despeja el camino para que 14 africanos occidentales sean enviados a sus países de origen desde Ghana, incluidos los cuatro cubiertos por el fallo. Parece que serán enviados a Nigeria y Gambia, a pesar de que jueces de inmigración de Estados Unidos encontraron que tienen razones para temer persecución o tortura.

Chutkan dijo que era el último ejemplo en el que el gobierno de Trump elude prohibiciones sobre deportaciones al enviar personas fuera del país de todos modos y afirmar que los jueces de Estados Unidos no tenían poder para ordenarlos de regreso.

La jueza lo distinguió del caso de Kilmar Ábrego García, quien fue enviado erróneamente por el gobierno a una prisión en su natal El Salvador. En el caso de África, a diferencia de Ábrego García, escribió, el gobierno podía enviarlos legalmente a Ghana.

“Obviamente estamos decepcionados por el fallo, pero no hay razón para que el gobierno requiera que un tribunal les diga que obedezcan las leyes que prohíben la transferencia de individuos a países donde es probable que sean torturados y perseguidos”, dijo en un comunicado Lee Gelernt, de la Unión Americana de Libertades Civiles, que se unió a la demanda.

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Los abogados de los cuatro africanos occidentales habían dicho antes el lunes que permanecían en Ghana, contradiciendo a un funcionario ghanés. Felix Kwakye Ofosu, ministro de Comunicaciones del gobierno de Ghana, dijo a The Associated Press que los 14 detenidos —13 nigerianos y un gambiano— "ya se han ido a sus países de origen".

El gobierno estadounidenses, que enfrentaba fallos de jueces de inmigración sobre que las personas no podían ser enviadas de regreso a sus países de origen, ha hecho crecientes esfuerzos por enviarlas a terceros países que han aceptado recibir deportados en acuerdos con Washington.

Ghana se ha sumado a Eswatini, Ruanda y Sudán del Sur como países africanos que han recibido migrantes de terceros países deportados de Estados Unidos.

La demanda presentada en nombre de algunos de los migrantes dijo que se les mantuvo en "camisas de fuerza" durante 16 horas en un vuelo a Ghana y estuvieron detenidos durante días en "condiciones deplorables" después de llegar allí. Dijo que Ghana estaba haciendo el "trabajo sucio" del gobierno de Trump.

El ministro ghanés de Exteriores, Samuel Okudzeto Ablakwa, rechazó las críticas de que la decisión era un respaldo a las políticas de inmigración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Ablakwa dijo el lunes que Ghana no recibió ninguna compensación financiera de Estados Unidos por la deportación.

"Simplemente no podíamos seguir soportando el sufrimiento de nuestros compañeros africanos occidentales", dijo el ministro. "Por ahora, el entendimiento estricto que tenemos con los estadounidenses es que solo vamos a recibir africanos occidentales".

El gobierno de Nigeria dijo que no fue informado sobre que sus ciudadanos habían sido enviados a Ghana y que anteriormente había recibido nigerianos deportados directamente desde Estados Unidos.

"No hemos rechazado a nigerianos deportados a Nigeria. Lo único que hemos rechazado es la deportación de otros nacionales a Nigeria", dijo Kimebi Imomotimi Ebienfa, portavoz del Ministerio nigeriano de Exteriores.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.