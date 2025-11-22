Juez fija fianza de $25.000 para hombre de Indiana que mató a guatemalteca que limpiaba casas

Un juez fijó el viernes una fianza de 25.000 dólares para un hombre de Indiana acusado de matar a una trabajadora de limpieza de origen guatemalteco que llegó a su casa por error.

Los fiscales acusaron el lunes a Curt Andersen de homicidio voluntario en relación con la muerte de María Florinda Ríos Pérez De Velásquez, de 32 años, ocurrida el 5 de noviembre.

Andersen, de 62 años, hizo su primera aparición en la Corte Superior del condado de Boone el viernes por la mañana, vestido con un mono naranja de prisión y un chaleco blindado. Además de fijar la fianza, el juez Matthew Kincaid ordenó a Andersen entregar su pasaporte y programó un juicio con jurado que comenzará el 30 de marzo, según los registros judiciales en línea.

El viernes se dejaron mensajes de correo de voz y correo electrónico para el abogado de Andersen, Guy Relford. El fiscal del condado de Boone, Kent Eastwood, se negó a comentar sobre el caso.

Alexander Limontes, un abogado que representa a la familia de Ríos, dijo en un comunicado que los fiscales solicitaron una fianza de 50.000 dólares y que el juez Kincaid debería haber honrado esa solicitud y establecido la detención domiciliaria como condición para la liberación.

"María era una madre y esposa trabajadora que estaba presente para su familia, amigos y comunidad todos los días", dijo Limontes en el comunicado. "Simplemente estaba haciendo su trabajo. Para su familia, la audiencia de fianza de hoy es otro doloroso recordatorio de la pérdida que sufrieron y del largo camino hacia la justicia que tienen por delante".

El hermano de Ríos la describió en una página de recaudación de fondos como madre de cuatro hijos.

Según documentos judiciales, Ríos y su esposo formaban parte de un equipo de limpieza de casas y fueron a la casa de Andersen por error. Mientras intentaban abrir la puerta de Andersen con una llave que su empresa les había dado, Andersen disparó un tiro a través de la puerta sin previo aviso. La bala le dio a Ríos en la cabeza. Su esposo no resultó herido.

Andersen dijo a los investigadores que escuchó a alguien tratando de abrir la puerta principal y pensó que alguien intentaba entrar en su casa. El caso promete poner a prueba los límites de la ley de defensa propia de Indiana, que permite a las personas usar fuerza letal para detener a alguien que creen de forma razonable que está entrando ilegalmente en su vivienda.

La policía ha dicho que no hay evidencia de que Ríos entrara a la casa antes de ser baleada. Relford, el abogado defensor, ha sostenido que Andersen tenía todas las razones para creer que sus acciones estaban justificadas bajo la ley, pero no ha dado más detalles públicamente.

La familia de Ríos planeaba regresar su cuerpo a Guatemala el sábado. Se ha programado un funeral para el domingo en Cabricán, un pueblo en la región suroeste del país. ___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.