Juez del Supremo Tribunal de Brasil vota por absolver a Bolsonaro mientras sigue el juicio

Un juez del Supremo Tribunal Federal de Brasil votó el miércoles por absolver al expresidente Jair Bolsonaro de todos los cargos en su juicio por intento de golpe de Estado, en el primer voto en disenso desde que comenzó el procedimiento judicial final, dando un respiro al líder derechista y posibles argumentos a su equipo de defensa para una apelación tras un veredicto final.

El exmandatario de 70 años enfrenta a un panel de cinco jueces que comenzaron a votar el martes sobre las acusaciones de que intentó aferrarse ilegalmente al poder después de su derrota electoral de 2022 ante el actual presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Dos jueces ya han votado a favor de declararlo culpable.

Los fiscales acusaron a Bolsonaro de cinco cargos: intento de golpe de Estado, organización criminal armada, intento de abolición violenta del Estado de derecho democrático, daño caracterizado por violencia y una amenaza grave contra los bienes del Estado y deterioro del patrimonio listado.

A pesar del voto del miércoles del juez Luiz Fux a favor de absolverlo, Bolsonaro aún podría ser declarado culpable en los próximos días, ya que restan dos jueces por votar y una mayoría simple de tres es suficiente para que sea declarado culpable.

Se prevé que dos jueces más emitan sus votos el jueves y el viernes, precedidos por declaraciones extensas.

El tercer voto

El juez Fux abrió el disenso el miércoles en total desacuerdo con el juez Alexandre de Moraes, el relator del caso, y con el juez Flávio Dino, quienes ya habían votado.

"Nadie puede ser castigado por cogitación", dijo Fux. "Un golpe de Estado no resulta de actos aislados o manifestaciones individuales sin coordinación, sino de las acciones de grupos organizados, equipados con recursos y capacidad estratégica para confrontar y reemplazar al poder instituido".

El juez brasileño desestimó las otras cuatro acusaciones y repitió en su voto varios argumentos utilizados por la defensa de Bolsonaro, incluidas comparaciones entre los disturbios en la capital Brasilia del 8 de enero de 2023 y las acciones de protestas del grupo anarquista Bloque Negro en 2013.

"Para que los hechos sean considerados delitos, deben encajar en la letra de la ley penal como un guante encaja en la mano", señaló Fux, quien anteriormente falló a favor de declarar culpables a docenas de partidarios de Bolsonaro que estuvieron involucrados en los disturbios.

Fux coincidió con los abogados de Bolsonaro en varios temas. Dijo que el caso debería ser juzgado por un juez de primera instancia, argumentó que la defensa del expresidente no tuvo suficiente tiempo para prepararse y señaló que el exdirector de la agencia de inteligencia de Brasil, Alexandre Ramagem, no debería estar en juicio.

"Estoy reivindicado", comentó Celso Vilardi, abogado de Bolsonaro, a los periodistas durante el voto de Fux, que comenzó a las 9 de la mañana hora local y continuó hasta la noche mientras el juez votaba sobre el futuro de otros acusados.

Implicaciones a largo plazo

El histórico juicio por intento de golpe impactará las elecciones generales del próximo año y más allá.

Si es declarado culpable, Bolsonaro enfrentaría presión para elegir un heredero político que probablemente desafíe a Lula el próximo año. La declaración de culpabilidad también podría obligar a los legisladores aliados a buscar alguna amnistía para él a través del Congreso.

En 2023, el Tribunal Superior Electoral de Brasil inhabilitó a Bolsonaro para competir en elecciones hasta 2030 por abuso de poder.

Fux también falló a favor de que el tribunal superior del país desestime el caso, diciendo que no estaba dentro de la jurisdicción del STF. Eso le da al exmandatario una mayor posibilidad de éxito en una apelación y también abre el camino para que obtenga puntos políticos con sus seguidores.

Voto polarizante

Los votos de Fux generaron una avalancha de reacciones en las redes sociales, donde aliados del expresidente dijeron que el juez está honrando la toga, y los detractores lo calificaron de partidario del golpe.

Jason Miller, un aliado de Trump, dijo en la red social X que Fux "está destruyendo completamente" a De Moraes con su voto.

"Las acusaciones contra el presidente Bolsonaro son fraudulentas e inconstitucionales", escribió Miller. Sus comentarios fueron compartidos por Eduardo Bolsonaro, un legislador e hijo del exmandatario brasileño que vive en Estados Unidos y abogó por que Estados Unidos sancionara a De Moraes.

El gobierno de Trump luego sancionó a De Moraes en julio, con fundamento en una ley que normalmente se usa contra quienes violan derechos humanos.

El juicio de Bolsonaro recibió atención nuevamente después de que Trump vinculó un arancel del 50% sobre bienes importados de Brasil a la situación legal de su aliado, la cual describió como una "cacería de brujas". Los observadores dicen que Estados Unidos podría anunciar nuevas sanciones contra Brasil después del juicio, tensando aún más sus frágiles relaciones diplomáticas.

El legislador Lindbergh Farias, líder del Partido de los Trabajadores en la Cámara de Diputados de Brasil, también recurrió a las redes sociales para criticar el fallo de Fux.

"Fux está haciendo más que Celso Villardi", el abogado de Bolsonaro, dijo Farias, quien también criticó al juez por declarar culpable al signatario de un acuerdo de culpabilidad Mauro Cid, un exayudante de campo que incriminó al expresidente en sus testimonios.

"El mayordomo tiene la culpa. Fux declara culpable al ayudante y absuelve al que da las órdenes", señaló el legislador.

La sentencia final de Bolsonaro se anunciará después de que todos los miembros del panel voten. Sus abogados probablemente intentarán apelar ante el pleno del STF, compuesto por 11 jueces, lo cual es ahora más probable después del fallo de Fux.

___

Hughes informó desde Río de Janeiro.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.