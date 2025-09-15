El 15 de septiembre cinco p aíse s de Latinoamérica conmemoran su independencia. Se trata de Nicaragua, Costa Rica, El Salvador, Guatemala y Honduras, que declararon el fin del dominio español en esta fecha de 1821.

Septiembre también es el mes en que México y Chile iniciaron sus procesos independentistas el 15 y el 18 de septiembre de 1810 y, por lo tanto, la celebran; aunque no consumaron su separación de la corona europea hasta el 27 de septiembre de 1821 y el 12 de febrero de 1818, respectivamente.

La razón de la coincidencia surge desde la conquista, cuando la corona española estableció cuatro virreinatos, el de la Nueva España, Nueva Granada, Perú y Río de la Plata. En el primero, se ubicó también el reino de Guatemala, que comprendía lo que hoy son Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica.

Cuando en el México de 1810 surgen las primeras revueltas y llamados a la independencia, en parte, gracias a la convulsa situación que vivía España tras la invasión francesa que depuso al rey Fernando VII; casi de forma inmediata, tuvieron eco en el reino de Guatemala, por lo que todos comenzaron sus procesos de separación al mismo tiempo.

Las batallas de independencia terminaron también en el mismo momento, debido a que Agustín de Iturbide consigue alcanzar un acuerdo para independizar al territorio mexicano firmando los Tratados de Córdoba con Juan O’Donojú, quien era jefe político y representante de España en toda la Nueva España que, como se dijo, incluía al reino de Guatemala.

Al ser en ese momento, un mismo territorio, esos cinco países de Centroamérica celebran su independencia en la misma fecha, aunque en 1822, México se anexó la región que se separó del incipiente país el primero de julio de 1823, constituyendo las Provincias Unidas del Centro de América.

No fue hasta más de una década después, en 1838, cuando nacieron 5 países independientes que hoy comparten historia, cultura y pasado.