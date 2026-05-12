Honduras: arrestan a exalcalde señalado como autor intelectual de crimen de ambientalista

Las autoridades hondureñas capturaron el martes a un exalcalde señalado como el autor intelectual del crimen del ambientalista Juan López en 2024. Junto a él fueron arrestadas otras dos personas.

Adán Fúnez, exalcalde del municipio de Tocoa, en el norteño departamento de Colón, fue arrestado en su residencia. Los otros dos detenidos son Juan Ángel Ramos Gallegos y Héctor Eduardo Méndez, a quienes el Ministerio Público también acusa del delito de asociación para delinquir.

“Estas tres personas serían los autores intelectuales de la muerte del ambientalista Juan López”, dijo a The Associated Press el portavoz del Ministerio Público, Yuri Mora.

Meses atrás también fueron detenidos los supuestos autores materiales —Óscar Alexi Guardado Alvarenga, Daniel Antonio Juárez Torres y Lenin Adonis Cruz Munguía— cuyo juicio oral y público iniciará en junio próximo.

El crimen del ambientalista se produjo el 14 de septiembre en la ciudad de Tocoa minutos después de que López saliera de la Iglesia y mientras se dirigía a su vivienda.

Su muerte generó un repudio generalizado a nivel nacional e internacional e incluso el papa Francisco se pronunció al respecto.

López era un reconocido defensor del Parque Nacional Montaña de Botaderos “Carlos Escaleras”, una reserva natural localizada sobre tres departamentos —Tocoa, Olancho y Yoro— donde según el Comité de Defensa de Bienes Comunes y Públicos opera la minera Inversiones Los Pinares a pesar de que la zona es considerada una reserva natural.

Los ambientalistas aducen que esa empresa se dedica a la extracción de óxido de hierro e instaló una planta de procesamiento en la zona núcleo del parque nacional. Además, consideran que está contaminando el río Guapinol debido a la construcción de carreteras alternas para llegar a la zona de explotación.

Dalila Santiago, amiga cercana y líder del movimiento de López, afirmó que las detenciones demuestran que su lucha por la protección de las tierras valió la pena a pesar del alto precio pagado. Añadió que las autoridades hondureñas deben seguir persiguiendo a otros responsables y a los empresarios involucrados en el proyecto minero.

Las empresas hondureñas responsables de la mina —Inversiones Los Pinares, Inversiones Ecotek y su empresa matriz— están siendo procesadas por la destrucción ambiental causada por la mina.

“La lucha no ha sido en vano”, dijo Santiago a AP. “Por fin. Tanto que hemos gritado justicia y que necesitamos que se capture y castigue a los autores intelectuales”.

En 2023 se reportó en Tocoa el crimen de otros tres ambientalistas que se oponían a ese proyecto minero.