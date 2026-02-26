Hombres que dispararon desde una lancha a guardafronteras en Cuba buscaban infiltrarse en la isla

El gobierno cubano informó el miércoles que los hombres armados que dispararon desde una lancha rápida a una unidad de guardacostas isleños eran parte de un comando de infiltración terrorista. Cuatro de los atacantes murieron en el enfrentamiento.

El grupo estaba formado por 10 personas, dijo en la noche un comunicado del Ministerio del Interior.

El reporte oficial con los detalles se produjo unas horas después de otra nota precedente del propio Ministerio del Interior indicando que sus soldados mataron a cuatro personas e hirieron a otras seis a bordo de una lancha rápida registrada en Florida que había entrado en aguas territoriales de la isla.

La embarcación disparó a los uniformados, hiriendo al comandante cuando intentaban identificarla. Además de los cuatro muertos en la nave intrusa otras seis personas resultaron lesionadas entre ellos y fueron evacuados.

Según la nota oficial, la mayoría de los atacantes tenía "un historial conocido de actividad delictiva y violenta” y reconocieron “intenciones de realizar una infiltración con fines terroristas”.

“Se ocuparon fusiles de asalto, armas cortas, artefactos explosivos de construcción artesanal (cocteles molotov), chalecos antibalas, mirillas telescópicas y uniformes de camuflaje”, indicaron las autoridades.

Todos los participantes son cubanos residentes en Estados Unidos.

Entre los primeros identificados se encuentran Amijail Sánchez González y Leordan Enrique Cruz Gómez, sobre quienes pesan órdenes de búsqueda y captura por su participación en la promoción, planificación, organización, financiamiento, apoyo o comisión de acciones en relación con "actos de terrorismo”, señaló el gobierno.

Entre los fallecidos se identificó a Michel Ortega Casanova y se trabaja en la identificación de los otros tres.

Paralelamente, el gobierno indicó que se detuvo en tierra a Duniel Hernández Santos, “enviado desde los Estados Unidos para garantizar la recepción de la infiltración armada, quien en estos momentos se encuentra confeso de sus acciones”.

En las primeras informaciones se había informado que la embarcación fue detectada cuando se encontraba aproximadamente a 1,6 kilómetros (1 milla) al noreste de Cayo Falcones, frente a la costa norte de la isla.

Enfrentamiento en contexto de tensión

El enfrentamiento se produjo en momentos de una fuerte tensión entre Cuba y Estados Unidos que impulsa un cerco energético contra la isla y mientras el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, se encuentra en la pequeña nación insular de San Cristóbal y Nieves participando de la Cumbre de la Comunidad del Caribe (CARICOM).

El gobierno cubano proporcionó el número de matrícula de la embarcación, pero The Associated Press no pudo verificar los detalles de la nave porque estas no son públicas en el estado de Florida.

Un pescador con el cual la AP tuvo comunicación indicó que la zona, en la costa norte del centro de Cuba, a unos 200 kilómetros de la capital, se encontraba inusualmente militarizada.

Las tropas guardafronteras cubanas suelen tener incidentes con lanchas rápidas que terminan en persecuciones o detenciones en un área de operación de contrabandistas de drogas o personas, pero es inusual que haya enfrentamientos directos entre uniformados y los tripulantes de estas naves incursoras.

“Ante los actuales desafíos, Cuba ratifica su voluntad de proteger las aguas territoriales, teniendo como base que la defensa nacional es un pilar fundamental para el Estado cubano a favor de la protección de su soberanía y la estabilidad en la región”, destacó el comunicado oficial. Aseguró que investiga el incidente.

El vicepresidente estadounidense, J. D. Vance, declaró el miércoles por la tarde que el secretario de Estado, Marco Rubio, le había informado sobre el incidente. Añadió que la Casa Blanca estaba monitoreando la situación, pero se negó a proporcionar más detalles.

“Ojalá no sea tan grave como tememos”, declaró Vance.

La Guardia Costera de Estados Unidos fue enviada a investigar el tiroteo entre autoridades cubanas y personas a bordo de una embarcación registrada en Florida, dijo por su parte el secretario de Estado estadounidense.

Rubio indicó que tanto el Departamento de Seguridad Nacional como la Guardia Costera están ahora involucrados en el incidente, pero enfatizó que “la mayoría de la información que aún poseemos es la que están proporcionando las autoridades cubanas” y quería aclarar los hechos.

“Es sumamente inusual ver tiroteos en mar abierto como ese. No es algo que ocurra todos los días. Es algo que, francamente, no ha sucedido con la gente en mucho tiempo”, dijo Rubio

El presidente Donald Trump y su gabinete endurecieron su política hacia la isla presionando un cambio de modelo en Cuba.

James Uthmeier, fiscal general de Florida, indicó que ordenó a sus subordinados colaborar con las autoridades federales, estatales y policiales para iniciar una investigación.

