Hombre detenido tras amenazar con cuchillo a chofer de autobús en Boston

Un hombre con un cuchillo de carnicero intentó rajar neumáticos y amenazó con apuñalar a un conductor de autobús en una estación de transporte público de Boston el viernes, antes de ser detenido, informaron las autoridades.

Richard Sullivan, superintendente de policía de la Autoridad de Transporte de la Bahía de Massachusetts, manifestó que los agentes de tránsito actuaron con rapidez tras recibir una llamada por radio sobre el hombre en la estación Forest Hills a última hora de la mañana del viernes. Se produjo un forcejeo, durante el cual el sospechoso intentó arrebatarle el arma a un agente, explicó. El arma se disparó, pero nadie recibió un disparo ni fue apuñalado.

“Se trataba de una persona violenta armada con un cuchillo de carnicero", dijo Sullivan. "Estos agentes, sin dudarlo, se lanzaron de inmediato hacia el peligro mientras otras personas huían de él”.

Dos agentes de tránsito, ambos hombres, un agente de la policía de Boston y el sospechoso resultaron heridos, indicó Sullivan. Según el servicio de emergencias médicas de Boston, seis personas fueron trasladadas al hospital desde la estación, pero Sullivan señaló que no tenía conocimiento de las otras dos.

El incidente llevó a la estación a varios patrulleros y ambulancias. La estación incluye paradas de autobús, tren y metro en el vecindario Jamaica Plain de la ciudad. La vía superior de autobuses de la instalación fue cerrada alrededor de las 11:15 a.m., y el servicio fue desviado a otra sección.

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Contribuyeron a esta nota las corresponsales Leah Willingham en Boston, y Kathy McCormack y Holly Ramer en Concord, Nueva Hampshire.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.