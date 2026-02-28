Hombre de Wisconsin recibe 16½ años de prisión por falsificar amenazas de muerte contra Trump

Una jueza sentenció el viernes a 16 años y medio de prisión a un hombre de Wisconsin que falsificó amenazas contra el presidente estadounidense Donald Trump como parte de un plan para lograr la deportación de un inmigrante mexicano al que el hombre le había robado su bicicleta.

Un jurado del condado Milwaukee declaró culpable en enero a Demetric DeShawn Scott, de 52 años, de los delitos graves de robo de identidad, intimidación de testigos, violación de las condiciones de la libertad bajo fianza, e imprudencia temeraria. La jueza Kristy Yang lo sentenció a un año y seis meses de cárcel por el cargo de robo de identidad, cinco años por el de intimidación y 10 años por el de imprudencia temeraria. Por el cargo de violación de las condiciones de la libertad bajo fianza lo condenó a 882 días, los cuales ya cumplió.

Según documentos judiciales, el inmigrante mexicano Ramón Morales Reyes iba en bicicleta en Milwaukee en septiembre de 2023 cuando Scott se le acercó. Lo pateó para tirarlo de la bicicleta, lo apuñaló con un cúter y luego se alejó montado en la bicicleta. Scott estaba en libertad bajo fianza en un caso separado de robo con allanamiento cuando ocurrió el incidente. Yang desestimó ese caso el viernes, según muestran los registros judiciales en línea.

Scott fue arrestado horas después del apuñalamiento. Mientras estaba en la cárcel, Scott escribió varias cartas haciéndose pasar por Morales Reyes, las cuales dirigió a funcionarios estatales y federales, en las que amenazaba con matar a Trump en un mitin. Autoridades federales de inmigración detuvieron a Morales Reyes en mayo después de que dejara a su hija en la escuela.

La secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), Kristi Noem, difundió su foto en redes sociales, junto con un extracto de una carta que supuestamente escribió en inglés en la que prometía dispararle a Trump en un mitin. La Casa Blanca y simpatizantes de Trump presentaron su arresto como un gran éxito en la ofensiva del gobierno contra la inmigración.

Los investigadores determinaron que Morales Reyes no podía haber escrito las cartas, ya que no habla bien inglés, no puede escribir en ese idioma y la caligrafía de las cartas no coincidía con la suya.

Mientras tanto, Scott hacía llamadas desde la cárcel en las que hablaba de cartas que debían enviarse por correo, y de un plan para lograr que las autoridades del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) detuviera a alguien, de forma que el juicio a Scott pudiera ser desestimado. Admitió ante la policía que él escribió las cartas.

Scott ha actuado como su propio abogado desde diciembre. Sostuvo su inocencia mientras agentes policiales lo escoltaban fuera de la sala tras el proceso de sentencia.

“Nunca le había robado una bicicleta a nadie, y entonces hice lo que hice porque él estaba tratando de conseguir una visa y llegar a ser ciudadano”, le dijo al canal WDJT-TV mientras los agentes lo conducían a un ascensor. Al preguntársele si se arrepentía de algo, respondió: “No, no me arrepiento”.

El comunicado de Noem con la foto de Morales Reyes, en el que se destacaba su arresto, sigue publicado en el sitio web del DHS, pero ahora incluye una rectificación que indica que ya no está bajo investigación por amenazar a Trump, aunque permanece bajo custodia del ICE a la espera de su deportación. El comunicado señala que ingresó ilegalmente a Estados Unidos nueve veces entre 1998 y 2005, y que tiene antecedentes penales que incluyen arrestos por delito grave de atropello y fuga, daños a la propiedad y conducta desordenada con un agravante de violencia doméstica.

Morales Reyes fue liberado en junio tras pagar una fianza de 7.500 dólares. Su abogado defensor en el proceso de deportación, Cain Oulahan, dijo en enero que actualmente residía con su familia en Milwaukee y que ha solicitado una visa U, un documento que permite a las víctimas de delitos y a sus familiares permanecer en Estados Unidos.

Oulahan declinó hacer comentarios el viernes sobre la sentencia de Scott, pero indicó que el proceso de la visa U puede tardar hasta ocho años. Sus abogados planean solicitar una orden que simplemente cancele su deportación, señaló Oulahan.

Morales Reyes se mudó a Estados Unidos desde México en la década de 1980. Trabajó como lavaplatos en Milwaukee, está casado y tiene tres hijos que son ciudadanos de Estados Unidos, según sus abogados. Una búsqueda en los registros judiciales en línea no mostró ningún caso penal estatal o federal en Wisconsin en el que Morales Reyes figure como acusado.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.