Haití anuncia nuevas fechas para elecciones mientras llegan policías salvadoreños

El gobierno de Haití anunció nuevas fechas electorales mientras policías y soldados, respaldados por la reciente llegada de más de 2.000 efectivos de El Salvador, combaten a las pandillas.

El Consejo Electoral Provisional informó tarde el miércoles que la primera vuelta de las elecciones generales se celebrará el 18 de julio próximo y la segunda vuelta el 4 de octubre.

Haití no ha celebrado elecciones en más de una década y está gobernado por un primer ministro no electo. La presidencia está vacante desde que el presidente Jovenel Moïse fue asesinado en 2021.

El consejo indicó que espera publicar la lista final de candidatos, incluidos quienes se postulan a la presidencia o al Senado, a mediados de enero, y que el 20 de mayo marcará el fin del registro de votantes.

La primera vuelta de las elecciones estaba programada inicialmente para el 13 de diciembre, pero se retrasó por la violencia de las pandillas en la región central de Haití y en Puerto Príncipe. Cuatro técnicos de aviación de El Salvador que trabajaban con una fuerza de supresión de pandillas respaldada por la ONU desaparecieron el 18 de octubre en la capital.

En respuesta, el presidente salvadoreño Nayib Bukele envió más de 2.000 efectivos a Haití para ayudar a rescatar a los cuatro técnicos, quienes según el gobierno haitiano fueron secuestrados.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador señaló en un comunicado tarde el miércoles que Bukele habló con el primer ministro haitiano Alix Didier Fils-Aimé sobre la operación de seguridad para rescatar a los técnicos.

Mientras tanto, el gobierno de Haití afirmó que ambos líderes están reforzando la cooperación en el marco de la fuerza de supresión de pandillas respaldada por la ONU.

Expertos han cuestionado cuál es exactamente el papel que están desempeñando las tropas salvadoreñas en Haití.

Romain Le Cour, jefe del Observatorio de Haití en la Global Initiative Against Transnational Organized Crime, afirmó que sus reglas de enfrentamiento, cadena de mando, objetivos y duración “siguen siendo opacos”. Puso en duda qué tipo de coordinación podrían tener con la fuerza de supresión de pandillas, la policía haitiana y Vectus Global, la empresa de seguridad privada fundada por el ex SEAL de la Marina de Estados Unidos y fundador de Blackwater, Erik Prince.

“¿Estamos presenciando otro modelo de despliegue, paralelo al marco multilateral? El papel de Estados Unidos, que apoyó y facilitó este despliegue, también merece escrutinio”, manifestó.

Señaló que el número de efectivos salvadoreños en Haití superará al del personal de la fuerza de supresión de pandillas.

“¿Qué significa eso para su autoridad, su coherencia y su futuro?”, escribió.

Le Cour y otros también expresaron preocupación por la seguridad de los civiles haitianos atrapados en un tiroteo entre pandillas haitianas y las fuerzas internacionales.

El miércoles, Médicos Sin Fronteras emitió un comunicado en el que instó a “las autoridades y a todas las partes involucradas a proteger a los civiles y garantizar el acceso a los centros de salud para todos los heridos y enfermos, sin distinción”.

La organización indicó que atendió a 30 pacientes heridos por disparos o drones del 18 al 26 de octubre, y que a algunos de los heridos les tomó varias horas llegar a los hospitales administrados por Médicos Sin Fronteras.

“Las carreteras y los puentes están bloqueados, y cualquier desplazamiento es extremadamente arriesgado”, declaró Davina Hayles, jefa de misión de Médicos Sin Fronteras en Haití. “En una capital donde el sistema de salud ha colapsado y muchos centros están cerrados, es esencial garantizar que haya acceso a centros de salud en funcionamiento como los nuestros”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.