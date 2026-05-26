Grupo de patrimonio mundial ofrece trabajar con el gobierno de Perú para mejorar Machu Picchu

Una fundación dedicada a la conservación de patrimonios históricos en todo el mundo se ofreció el martes a colaborar con las autoridades peruanas para mejorar las condiciones en el sitio arqueológico de Machu Picchu, donde los turistas suelen lidiar con filas de varias horas, aglomeraciones y un transporte local poco fiable.

La fundación New7Wonders advirtió en septiembre pasado que la designación de Machu Picchu como una de las Nuevas Siete Maravillas del Mundo en 2007 estaba en riesgo debido a la gran cantidad de problemas que enfrentan los visitantes.

Jean Paul De la Fuente, director de la fundación, afirmó que no había visto ningún avance en el sitio arqueológico desde septiembre, debido a la crisis política de Perú.

De la Fuente, quien se encuentra actualmente en Perú para conversaciones con funcionarios de turismo, añadió que estaba dispuesto a reunirse con el próximo gobierno del país para explorar soluciones a los deficientes servicios en el lugar.

Las autoridades no respondieron de momento a estos comentarios. Perú celebrará una segunda vuelta electoral el 7 de junio para decidir a su próximo presidente —el noveno en una década.

La contienda será entre Keiko Fujimori, hija de un expresidente que fue encarcelado por abusos a los derechos humanos, y Roberto Sánchez, exministro de Comercio que ha prometido reformas importantes en el sector minero del país. El ganador nombrará al próximo gobierno.

"La gente viaja pensando que va a visitar una maravilla, con un sueño en el corazón, en el alma, y finalmente ese sueño se transforma para muchos, lastimosamente, en una pesadilla", señaló De la Fuente.

Machu Picchu, una ciudadela inca construida en el siglo XV, fue designada Patrimonio Mundial de la UNESCO en 1983. En 2007, el lugar fue uno de los ganadores de una encuesta en línea realizada por la fundación New7Wonders, en la que los turistas eligieron las siete maravillas del mundo moderno.

De la Fuente señaló que el turismo en Machu Picchu ha crecido rápidamente desde entonces, pero agregó que las autoridades peruanas no han hecho los ajustes adecuados.

Subrayó que por ahora el organismo no sopesa la posibilidad de despojar a Machu Picchu de su designación como maravilla del mundo, pero le gustaría que el gobierno considere un plan de su fundación para realizar mejoras.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.