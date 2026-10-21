Gobierno de Trump pide a Corte Suprema que le permita seguir construyendo muro fronterizo en Texas

El gobierno estadounidense le pidió el miércoles a la Corte Suprema que le permita reanudar la construcción de un proyecto de muro fronterizo a través de la región de Big Bend, en Texas.

El gobierno presentó una apelación de emergencia en la que solicitó a los jueces que levantaran una decisión de un tribunal inferior que detuvo la construcción. Ese fallo supuso un revés para uno de los proyectos emblemáticos del presidente Donald Trump.

La administración ha avanzado a toda prisa con la construcción de un muro fronterizo y otra infraestructura desde el océano Pacífico hasta el Golfo de México.

Pero en la región de Big Bend, la administración se ha topado con la oposición de ganaderos, residentes, dueños de negocios y ambientalistas, quienes sostienen que los proyectos son un desperdicio de dinero en un área con históricamente baja inmigración ilegal y advierten que la construcción podría dañar los hermosos paisajes de la región.

Los opositores han presentado numerosas demandas para intentar detener el proyecto, que en Big Bend consiste en una combinación de muros, barreras para vehículos y tecnología de vigilancia.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.