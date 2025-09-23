Gobierno de Trump designa a la pandilla Barrio 18 como organización terrorista extranjera

El gobierno del presidente estadounidense Donald Trump designó el martes a la pandilla Barrio 18 como una organización terrorista extranjera, uniéndola a otros grupos criminales latinoamericanos que han recibido esta designación en los últimos meses.

Barrio 18, establecida principalmente en El Salvador, Guatemala y Honduras, se originó en Estados Unidos como una pandilla callejera de Los Ángeles, creada por jóvenes inmigrantes salvadoreños como una forma de protegerse. Cuando muchos de sus miembros fueron deportados de Estados Unidos a El Salvador, la pandilla se expandió y ganó poder en toda Centroamérica, donde continúa aterrorizando a las comunidades.

En los últimos años, el grupo delictivo recibió un golpe contundente por parte del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, quien ha librado una guerra contra las pandillas del país, encarcelando a más del 1% de la población de El Salvador por supuestos vínculos con grupos criminales, con poca evidencia o acceso al debido proceso. Esto ha reducido drásticamente las tasas de criminalidad en El Salvador, pero también ha alimentado acusaciones de violaciones masivas de derechos humanos por parte del gobierno.

El martes, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó en un comunicado que la designación “demuestra aún más el compromiso inquebrantable del gobierno de Trump de desmantelar a los cárteles y las pandillas, y garantizar la seguridad del pueblo estadounidense”.

Desde hace tiempo, Bukele se ha referido a los miembros de la pandilla como “terroristas” e incluso construyó una megaprisión conocida como Centro de Confinamiento del Terrorismo. Fue en ese mismo centro de detención donde 200 deportados venezolanos fueron retenidos a principios de este año como parte de un acuerdo con Trump.

El martes, el mandatario estadounidense agradeció a Bukele, su aliado, en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas “por el exitoso y profesional trabajo que han realizado al recibir y encarcelar a tantos criminales que ingresaron a nuestro país”.

Hasta el momento, el gobierno de Bukele no ha respondido a una solicitud de comentarios.

No está claro qué significará la designación para las fuerzas del orden de la región. El gobierno de Trump ha causado revuelo en América Latina al expandir drásticamente las acciones militares, disparando contra barcos en el Caribe que, asegura, transportaban drogas a Estados Unidos. Varias personas han muerto en esos ataques.

Barrio 18 se une a su rival, la Mara Salvatrucha, o MS-13, a la pandilla venezolana Tren de Aragua y a varios carteles mexicanos, entre ellos, el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación, como receptores de la designación de organización terrorista extranjera.

Tal designación se ha aplicado durante mucho tiempo a grupos de naturaleza más política. Aunque los grupos latinoamericanos han sembrado terror en las poblaciones que dominan, en su mayoría no tienen una naturaleza política y, en cambio, centran sus esfuerzos en obtener dinero a través del tráfico de drogas, la extorsión y otras actividades ilegales.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.