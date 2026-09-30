Inspección no halla delito en renovación de edificio de la Fed, aunque sí mala gestión

La Reserva Federal gestionó de manera deficiente el proyecto de renovación del edificio sede del banco central estadounidense, pero no cometió ninguna infracción penal como alegaban fiscales del gobierno de Trump, determinó la inspectoría interna de la institución.

Una variedad de errores de la Junta de Gobernadores de la Fed y de su personal infló el costo de 2.400 millones de dólares, señaló la inspectoría general de la Fed en un informe. La junta no obtuvo una estimación integral de costos al inicio del proyecto, ni fijó un costo máximo total, un paso que podría haber obligado al contratista a absorber el impacto de la inflación, indica el informe de 120 páginas. Los precios se dispararon después de que la construcción comenzó en 2022.

“Nuestra revisión determinó que la Junta no ha gestionado ni ejecutado de manera eficaz su ... contrato y se desvió repetidamente de sus disposiciones de gestión de costos”, dice el informe. El entonces director del banco central, Jerome Powell, solicitó el año pasado la revisión de la inspectoría general.

El proyecto se convirtió en un punto de fricción de alto perfil en los esfuerzos del gobierno de Trump por presionar a la Fed para que recortara su tasa de interés clave. El presidente Donald Trump incluso visitó la obra en julio pasado, cuando Powell corrigió la estimación de Trump sobre los costos previstos del proyecto mientras ambos estaban frente a cámaras de televisión.

Las críticas al proyecto también aumentaron en el Congreso, llevando a Powell a solicitar en julio del 2025 que el inspector general, Michael Horowitz, investigue la renovación.

La renovación pasó luego a ser el foco de una investigación penal del Departamento de Justicia de Trump, según el cual Powell cometió perjurio durante un breve testimonio sobre la renovación del edificio ante un comité del Senado. Esa investigación fue abandonada en abril después de que un juez anulara citaciones emitidas por Jeanine Pirro, la fiscal federal del Distrito de Columbia. Pirro dijo entonces que esperaría el resultado de la investigación de la inspectoría general antes de decidir si tomaba alguna medida adicional.

“En ningún momento durante nuestra evaluación encontramos motivos razonables para creer que se hubiera producido una violación de la ley penal federal que requiriera una remisión al secretario de Justicia”, dice el informe.

Tim Lauer, portavoz del despacho de Pirro, indicó que el reporte está siendo revisado.

Powell concluyó su lapso al timón del banco en mayo, pero dio el paso inusual de permanecer en la junta como uno de sus siete gobernadores. Su mandato como gobernador se extiende hasta enero de 2028. Powell dijo a principios de este año que permanecería en la junta al menos hasta estar convencido de que la investigación de Pirro ha concluido. Al conservar su puesto, Powell también le impide a Trump cubrir otra vacante en la junta.

La senadora de Massachusetts Elizabeth Warren, la principal demócrata en el Comité Bancario del Senado y crítica frecuente de Powell, dijo que el informe “confirmó que la fiscal federal Jeanine Pirro y el secretario de Justicia Todd Blanche, lacayos de Trump, no tienen base para reiniciar la cacería de brujas del presidente contra el expresidente de la Fed Jerome Powell”.

El actual director del banco central, Kevin Warsh, quien asumió el cargo en mayo pasado, acogió con satisfacción las conclusiones de la inspectoría general en una carta y dijo que la Administración de Servicios Generales, una agencia federal que supervisa la mayoría de los edificios gubernamentales, asumiría la gestión del proyecto.

Añadió que el banco contratará a un auditor independiente para evaluar el proyecto del edificio y todos sus costos. La Fed, junto con la administración de servicios, revisará todos los contratos del proyecto y “buscará los remedios apropiados”, incluido solicitar el reembolso por cualquier trabajo pagado pero no realizado.

El informe indicó que los costos para renovar dos edificios de la Fed se más que duplicaron, desde una estimación original de 921 millones de dólares en febrero de 2020 hasta 2.018 millones en diciembre de 2024. La construcción está prevista a durar hasta diciembre de 2027, mucho después de su fecha de finalización originalmente prevista para mediados de 2024.

Algunos aspectos del proyecto que fueron criticados por el gobierno de Trump y por congresistas republicanos por considerarlos lujosos —fuentes de agua, ascensores privados y fachadas de mármol— no fueron factores determinantes del exceso de costos del proyecto.

En cambio, el informe apunta que un cambio de diseño realizado por la Fed en 2023, de un espacio de trabajo mayormente abierto a uno con oficinas mayormente cerradas, provocó un retraso importante en el diseño. También retrasó que la Fed buscara en ese momento un tope máximo de costos para el proyecto.

La Fed ha atribuido desde hace tiempo los sobrecostos a una serie de factores, incluido un repunte de la inflación que se produjo cuando la economía salió de la pandemia de COVID-19, gastos inesperados como la remediación de asbesto y exigencias adicionales de agencias revisoras. Por ejemplo, designados de Trump en una comisión de planificación de su primer mandato presionaron a la Fed para que añadiera más mármol al exterior de los edificios renovados, en consonancia con la preferencia de Trump por la arquitectura clásica.

El informe establece que esos factores influyeron, pero “no explican el efecto de decisiones clave de gestión del proyecto y de ejecución del contrato” que, en la práctica, transformaron el contrato en uno "de costos reembolsados con una actitud de pagarlo sobre la marcha”.

“La inflación no disminuye la responsabilidad de la Fed de gestionar sus recursos con prudencia y rendir cuentas al Congreso”, dijo el senador Tim Scott, presidente del Comité Bancario del Senado y republicano de Carolina del Sur.

_________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.