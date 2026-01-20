Fuerzas de EEUU en el Caribe incautan séptimo petrolero sancionado ligado a Venezuela

Las fuerzas militares de Estados Unidos abordaron y tomaron el mando de un séptimo petrolero vinculado con Venezuela el martes, mientras el gobierno del presidente Donald Trump mantiene sus esfuerzos por controlar el petróleo en el país sudamericano.

El Comando Sur de Estados Unidos afirmó en una publicación en redes sociales que las fuerzas estadounidenses tomaron el buque motor Sagitta “sin incidentes” y que el petrolero “operaba en contravención de la cuarentena establecida por el presidente Trump de los buques sancionados en el Caribe”.

El comando militar no especificó si la Guardia Costera de Estados Unidos tomó el control del petrolero, como ha sucedido en incautaciones anteriores.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.