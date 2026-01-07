Stay up to date with notifications from The Independent

Fuerzas de EEUU abordan petrolero sancionado vinculado a Venezuela en el Atlántico Norte

EEUU VENEZUELA BUQUE
EEUU VENEZUELA BUQUE (AP)

Fuerzas estadounidenses han abordado un petrolero sancionado vinculado a Venezuela en el Atlántico Norte después de perseguirlo durante semanas, informó un funcionario estadounidense.

La fuente habló con The Associated Press el miércoles bajo condición de anonimato para discutir operaciones militares sensibles.

Estados Unidos había estado persiguiendo al petrolero desde el mes pasado después de que intentara evadir un bloqueo estadounidense alrededor de Venezuela.

——

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

