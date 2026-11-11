Fotos destacadas de la visita del papa León XIV a Perú, la última parada de su gira por Sudamérica

El papa León XIV regresó el miércoles a Perú, el país que considera su segundo hogar, donde pasó más de dos décadas como sacerdote misionero y obispo.

Esta es una galería de fotos seleccionada por editores de fotografía de la AP.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de la AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.