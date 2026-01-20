Stay up to date with notifications from The Independent

Notifications can be managed in browser preferences.

Jump to content

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in

Desliza al siguiente artículo

Fotogalería de los incendios forestales en Chile

Incendios forestales que arrasan el centro y sur de Chile dejaron varias personas muertas el domingo, quemaron miles de hectáreas de bosque y destruyeron decenas de hogares, informaron las autoridades.

El país sudamericano está sufriendo una ola de calor.

___

Esta es una galería de fotos seleccionada por los editores de fotos de la AP.

___

Relacionados

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de la AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in