Fotogalería de los incendios forestales en Chile

Incendios forestales que arrasan el centro y sur de Chile dejaron varias personas muertas el domingo, quemaron miles de hectáreas de bosque y destruyeron decenas de hogares, informaron las autoridades.

El país sudamericano está sufriendo una ola de calor.

