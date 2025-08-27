Exgobernadora de Puerto Rico se declara culpable de violación de financiamiento de campaña

La exgobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez, se declaró culpable el miércoles de una violación de financiamiento de campaña en un caso federal que, según las autoridades, también involucró a un exagente del FBI y a un banquero venezolano.

Vázquez, quien es abogada, se convirtió en la primera exgobernadora de la isla en declararse culpable de un delito, específicamente por aceptar una donación de un extranjero para su campaña política de 2020. Su audiencia de sentencia está programada para el 15 de octubre.

Al salir del tribunal, Vázquez dijo a los periodistas que había confiado "en unas personas que estaban alrededor mío... que no hicieron su trabajo" y aceptaron una promesa de donación a nombre del banquero.

"Se les olvidó pedirle la tarjeta verde a este señor", dijo, sin identificar exactamente quién era el responsable y refiriéndose a la tarjeta de residencia de Estados Unidos "Son situaciones que ocurren".

Vázquez destacó que se hizo el compromiso, pero que nunca recibió el donativo. “Aquí no hubo soborno”, afirmó. “Yo no cogí ni un sólo centavo”.

Vázquez fue arrestada en agosto de 2022 y acusada inicialmente de participar en un plan de soborno entre diciembre de 2019 y junio de 2020 mientras era gobernadora.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos dijo que Vázquez acordó destituir al jefe de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras de Puerto Rico a cambio de apoyo financiero para su campaña de 2020 para la gubernatura. Durante ese tiempo, la oficina investigaba un banco propiedad del venezolano Julio Herrera Velutini después de una serie de transacciones sospechosas, según las autoridades.

Los funcionarios de justicia dijeron que Herrera Velutini y Mark Rossini, un exagente del FBI que le proporcionaba servicios de asesoría, supuestamente pagaron más de 300.000 dólares a consultores políticos para apoyar la campaña de Vázquez después de que ella exigió la renuncia del comisionado y nombró a un exconsultor del banco de Herrera Velutini para ese cargo.

En agosto de 2020, Vázquez perdió la primaria del Partido Nuevo Progresista ante Pedro Pierluisi, quien posteriormente fue elegido gobernador.

Las autoridades federales inicialmente acusaron a Vázquez y a los otros dos sospechosos de asociación delictuosa, soborno de programas federales y fraude electrónico de servicios. De ser declarados culpables, podrían haber enfrentado una sentencia de hasta 20 años en prisión.

Los cargos fueron reducidos a principios de este año a una violación de la Ley Federal de Campañas Electorales, el cual contempla hasta un año de cárcel.

Herrera Velutini y Rossini también se declararon culpables el miércoles.

Mientras se preparaba para entrar al tribunal federal en San Juan, Vázquez dijo a los periodistas que los últimos tres años han sido "terribles", añadiendo que las acusaciones en su contra eran falsas.

Vázquez estuvo acompañaba de su abogado, Ignacio Fernández, quien dijo que su cliente "se siente vindicada" con el nuevo cargo.

La declaración de culpabilidad presentada el miércoles evitó un juicio que estaba programado para comenzar a finales de este mes.

La jueza Silvia L. Carreño Coll había criticado previamente el acuerdo, describiendo el nuevo cargo como una simple reprimenda en comparación con los cargos originales.

Otros dos sospechosos ya se han declarado culpables en el caso.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.