Estudiantes en riesgo de quedarse sin clases debido a daños en escuelas tras sismos en Venezuela

Miles de estudiantes podrían quedar sin clases si en las próximas semanas no se reparan los daños provocados por los dos poderosos sismos en decenas de escuelas del movimiento Fe y Alegría, promovidos en barriadas pobres de Venezuela por la Compañía de Jesús.

Unos “18.000 estudiantes pueden quedar afectados, sin clases, si no logramos reparar esos centros educativos”, dijo el miércoles en una rueda de prensa el sacerdote jesuita José Gregorio Terán, director general de Fe y Alegría Venezuela, citado en un comunicado.

La jesuita es una de las órdenes religiosas más prominentes de la Iglesia católica y tiene presencia en más de un centenar de países. Fe y Alegría fue fundada en 1955 y dirige unos 1.500 centros educativos en Venezuela ubicados en barrios pobres y carentes de escuelas cercanas.

“Ninguna de nuestras escuelas se derrumbó, sin embargo, hemos tenido afectaciones en 73” y de ellas “hemos priorizado 31 espacios que tenemos que buscarle arreglo antes de octubre” cuando empieza el nuevo año escolar, acotó Terán.

Luego de las inspecciones técnicas realizadas el acceso fue “restringido” dado que esas edificaciones muestran “afectaciones moderadas o daños no estructurales que requieren reparaciones antes de normalizar su uso”, destacó.

Según el más reciente reporte oficial divulgado el lunes, al menos 6.125 fallecieron a causa de los terremotos de 7,2 y 7,5 de magnitud que sacudieron el norte de Venezuela el 24 de junio. La localización de cuerpos entre los escombros continúa a cuenta gotas.

La mayoría de las muertes ocurrieron en el estado costanero de La Guaira, la zona más afectada por los sismos y que está ubicada a unos 20 kilómetros al norte de Caracas.

El número de heridos, en tanto, se mantiene en 16.740 desde el 1 de julio e informes previos reportaron 17.900 ciudadanos sin vivienda por el colapso de 190 edificios.

Terán informó que Fe y Alegría apenas cuenta con fondos para reparar 14 de los 31 espacios con más daños, por lo que exhortó a los venezolanos y a la comunidad internacional a colaborar para recaudar el dinero requerido.

El comunicado recordó que en la escuela Simón Bolívar de ese movimiento, ubicada en la localidad costera de Caraballeda en el estado La Guaira, murieron 30 estudiantes.

En un acto de gobierno televisado el miércoles la presidenta encargada Delcy Rodríguez señaló que tras la ejecución de más de 47.000 inspecciones a viviendas, infraestructuras y avenidas para evaluar los daños, 58% de las estructuras fueron certificadas como habitables, 23% quedaron temporalmente con acceso restringido y el 19% restante tienen la condición de no habitable.