Estudiante universitaria deportada en Acción de Gracias pudo haber evitado su expulsión, dice EEUU

Una estudiante universitaria de Massachusetts que fue deportada mientras intentaba visitar a su familia para el Día de Acción de Gracias perdió muchas oportunidades para impugnar una orden de expulsión emitida cuando era pequeña, según un abogado del gobierno.

Any Lucía López Belloza, de 19 años y estudiante de primer año en Babson College, fue enviada en avión a Honduras dos días después de ser detenida en el aeropuerto de Boston el 20 de noviembre, a pesar de una orden judicial emitida al día siguiente que indicaba que debía permanecer en Massachusetts.

El fiscal federal adjunto, Mark Sauter, presentó el miércoles una respuesta sobre el caso, diciendo que el juez de Boston que emitió la orden carecía de jurisdicción porque, para entonces, López Belloza ya estaba en Texas a punto de salir del país.

Su abogado argumenta que ella nunca supo sobre la orden de expulsión, y mucho menos cómo impugnarla, y que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) hizo casi imposible localizarla mientras era deportada.

El fiscal federal dijo que, aunque el caso de López Belloza podría haberse transferido a Texas, eso no es necesario porque el gobierno ya la ha liberado de la custodia, en Honduras.

“El ICE no ‘escondió’ a la peticionaria en un lugar desconocido ni dejó de revelar su paradero después de su arresto el 20 de noviembre”, escribió Sauter. Afirmó que ella pudo llamar a su familia esa tarde, dar aviso de dónde presentar una petición, y que su traslado a Texas fue para prepararla para su expulsión, no para ocultar su ubicación.

Su abogado, Todd Pomerleau, dice que después de la llamada inicial a casa, el ICE no proporcionó una forma significativa de encontrarla. Señaló que, en una base de datos del ICE que mostraba que ella estaba en Massachusetts el 20 de noviembre, no se tenía información sobre su paradero al día siguiente, nadie contestó el teléfono en la oficina local, y las llamadas a la oficina se colgaban tras emitir un mensaje automatizado.

“Literalmente tenemos que adivinar no solo dónde está nuestra cliente, sino por qué la tienen detenida, ya que no nos dan ninguna información”, dijo en una entrevista telefónica el viernes.

López Belloza, quien ahora se encuentra con sus abuelos, llegó a Estados Unidos en 2014 a los ocho años y se ordenó su expulsión varios años después. Su abogado dice que la orden fue emitida “sin su conocimiento personal”.

Según el gobierno, un juez ordenó la expulsión de la estudiante y su madre en marzo de 2016, y que en febrero de 2017la Junta de Apelaciones de Inmigración desestimó una apelación. Sauter escribió que ella podría haber apelado al Quinto Circuito, presentar una moción para reconsiderar o solicitar al ICE una suspensión de la expulsión.

Pomerleau argumenta que esas opciones eran inútiles porque López Belloza era una niña y no sabía que existían. Otro abogado les dijo a sus padres “que no se preocuparan por eso”, afirmó. “Ella tenía todas estas formas de ganar, pero vivía su vida completamente con los ojos vendados”.

El tribunal le dio a Pomerleau hasta el 11 de diciembre para responder formalmente. Dijo que su cliente sigue traumatizada, pero trabaja con Babson College para presentar sus exámenes finales y terminar su primer año de forma remota.

“Es simplemente una joven extraordinaria”, dijo, “y nos aseguraremos de que continúe teniendo un futuro brillante”.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.