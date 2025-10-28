Esto debes saber sobre la ayuda alimentaria amenazada por el cierre del gobierno de EEUU

Una nueva demanda presentada el martes por autoridades estatales demócratas busca desbloquear fondos de emergencia para ayudar a decenas de millones de estadounidenses a seguir comprando alimentos para sus familias, pues se prevé que el financiamiento federal para el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria, conocido como SNAP, se agote el sábado debido al cierre del gobierno de Estados Unidos.

El SNAP ayuda a aproximadamente 1 de cada 8 estadounidenses a adquirir comestibles. Una interrupción en los beneficios del programa dejaría un gran vacío en la red de seguridad del país. Las familias vulnerables podrían ver también cómo el dinero federal se agota para otros programas.

Se prevé que el financiamiento para un grupo de programas preescolares Head Start se agote el sábado.

La ayuda para que las madres cuiden a sus recién nacidos a través del Programa de Nutrición Suplementaria Especial para Mujeres, Bebés y Niños, conocido como WIC, podría agotarse la semana siguiente.

Este es un vistazo a lo que sucedería.

Funcionarios demócratas presentan demandas

La presentación de una demanda hecha el martes por los fiscales generales de 22 estados y el Distrito de Columbia, además de tres gobernadores, se centra en un fondo de contingencia federal de aproximadamente 5.000 millones de dólares, suficiente para cubrir la ayuda por más de medio mes.

El Departamento de Agricultura (USDA, por sus siglas en inglés) del presidente Donald Trump dijo en septiembre que su plan para un cierre incluía usar el dinero para mantener el SNAP en funcionamiento. Pero en un memorando enviado la semana pasada, dijo que no podía usar legalmente ese dinero para tal propósito.

Los funcionarios demócratas sostienen que el gobierno está legalmente obligado a mantener la ayuda mientras tenga financiamiento.

La agencia dijo que las tarjetas de débito que los beneficiarios usan como parte del SNAP para comprar comestibles no se recargarán a partir del 1 de noviembre.

Con su propia coalición, 19 fiscales generales republicanos enviaron una carta el martes al líder de la minoría del Senado de Estados Unidos, Chuck Schumer, en la que exhortan a aprobar una “nueva resolución continua” para mantener el financiamiento de los beneficios de SNAP.

La falta de fondos para las prestaciones del SNAP podría afectar a millones

La mayoría de los beneficiarios del SNAP son familias con niños, más de 1 de cada 3 incluye adultos mayores o alguien con una discapacidad, y cerca de 2 de cada 5 son hogares donde alguien está empleado. La mayoría tiene ingresos que los sitúan por debajo del umbral de pobreza, de alrededor de 32,000 en ingresos para una familia de cuatro miembros, según un análisis del Centro de Prioridades Presupuestarias y Políticas.

El beneficio mensual promedio es de 187 dólares por persona.

Los beneficiarios dicen que, sin la ayuda, se verán obligados a elegir entre comprar alimentos y pagar otras facturas. Los bancos de alimentos se preparan para un aumento en la demanda que tendrán que manejar con una disminución de la ayuda federal.

Las tarjetas de débito se recargan de maneras ligeramente distintas en cada estado. No todos los beneficiarios reciben su ayuda el primer día del mes, aunque muchos la obtienen en los primeros días.

Los estados esperan que los minoristas puedan aceptar tarjetas con saldos, incluso si no se recargan.

Algunos estados buscan llenar el vacío de los recortes de beneficios del SNAP

Los gobiernos estatales controlados por demócratas y republicanos luchan para ayudar a los beneficiarios. Pero varios de ellos afirman que no tienen la capacidad técnica para financiar la ayuda periódica.

Funcionarios en Luisiana, Vermont y Virginia se han comprometido a proporcionar algún tipo de ayuda alimentaria de respaldo para los beneficiarios, aun cuando el cierre haya detenido el programa federal, aunque no se han anunciado detalles a nivel estatal.

Se planea un mayor financiamiento para bancos de alimentos y despensas en estados como Nueva Hampshire, Minnesota, California, Nuevo México, Connecticut y Nueva York.

El USDA advirtió el viernes que los estados no serán reembolsados por financiar la ayuda.

El gobernador republicano de Carolina del Sur, Henry McMaster, anunció el martes que el estado abriría un fondo sin fines de lucro que suele usarse para desastres con el fin de otorgar subvenciones a bancos de alimentos. Pero el fondo está vacío y necesitará donaciones inmediatas. El año pasado, recaudó 6 millones de dólares para otorgar alivio tras el paso del huracán Helene. Cada mes, en Carolina del Sur, se entregan más de 100 millones de dólares en ayuda del SNAP.

En Pensilvania, donde un estancamiento presupuestario ha retenido más de 25 millones de dólares en ayuda a bancos de alimentos, los legisladores demócratas presionan para obtener 60 millones de dólares en ayuda de emergencia para bancos de alimentos y programas de comidas sobre ruedas.

El gobierno de Trump culpa a los demócratas, quienes dicen que no acordarán reabrir el gobierno hasta que los republicanos negocien con ellos la extensión de subsidios que están por expirar según la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio. Los republicanos dicen que los demócratas deben acordar reabrir el gobierno antes de negociar.

Educación infantil temprana

Más de 130 programas preescolares Head Start no recibirán sus subvenciones federales anuales el 1 de noviembre si el gobierno permanece cerrado, según la Asociación Nacional de Head Start.

Los centros luchan para evaluar cuánto tiempo pueden permanecer abiertos, ya que casi todo su financiamiento es federal. Head Start proporciona educación y cuidado infantil para los preescolares más necesitados del país. Cuando un centro cierra, es posible que las familias tengan que faltar al trabajo o a la escuela.

Con nuevas subvenciones en espera, media docena de programas Head Start ya han perdido fondos federales que esperaban recibir el 1 de octubre, pero han permanecido abiertos con reservas que se agotan rápidamente o con la ayuda de gobiernos locales. En total, más de 65.000 plazas en programas Head Start en todo el país podrían verse afectadas.

Ayuda alimentaria para madres y niños pequeños

Otro programa de ayuda alimentaria que apoya a millones de madres de bajos ingresos y niños pequeños ya recibió una inyección para mantener el programa abierto hasta finales de octubre, pero se prevé que incluso ese dinero se agote a principios del próximo mes.

El Programa de Nutrición Suplementaria Especial para Mujeres, Bebés y Niños ayuda a más de 6 millones de madres de bajos ingresos, niños pequeños y futuros padres a comprar alimentos básicos nutritivos como frutas y verduras, leche baja en grasa y fórmula infantil.

El programa, conocido como WIC, corría el riesgo de quedarse sin fondos en octubre debido al cierre. El gobierno de Trump reasignó 300 millones de dólares para mantenerlo a flote. Pero solo fue suficiente para unas pocas semanas.

Ahora, los estados dicen que podrían quedarse sin dinero de WIC tan pronto como el 8 de noviembre.

___

Mattise informó desde Nashville, Tennessee. Mulvihill informó desde Haddonfield, Nueva Jersey. Jeffrey Collins en West Columbia, Carolina del Sur, y Margery Beck en Omaha, Nebraska, contribuyeron a este despacho.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.