El Volcán de Fuego de Guatemala arroja lava y ceniza y provoca evacuaciones

Las autoridades guatemaltecas ordenaron la noche del lunes la evacuación de varias comunidades ubicadas alrededor de la falda del Volcán de Fuego, tras iniciar una erupción.

Claudinne Ogaldes, secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, (CONRED), confirmó a The Associated Press que la actividad del coloso iniciada la mañana del lunes se mantuvo y fue incrementando durante todo el día, por lo que por prevención se ordenó la evacuación de las comunidades.

En transmisiones en vivo se podían observar grandes columnas de gas y ceniza sobre el volcán mientras este arrojaba enormes cantidades de lava incandescente y flujo piroclástico que descendían a gran velocidad por sus laderas.

"La erupción incrementa su nivel de explosividad. Se ha desarrollado una fuente de lava de 200 a 300 metros de altura sobre el cráter (que arroja material incandescente a todos los flancos del volcán)”, dijo en un boletín de prensa el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (INSIVUMEH).

“Como medida preventiva se realizan evacuaciones en el caserío El Porvenir y la aldea Las Lajitas del municipio de San Juan Alotenango en el departamento de Sacatepéquez”, dijo en un comunicado de prensa la CONRED.

Se prevé que durante la noche unas 50 familias integradas por unas 250 personas sean evacuadas de por lo menos dos comunidades y alojadas en la municipalidad de San Juan Alotenango.

Una erupción del volcán el domingo 3 de junio de 2018 mató a cientos de personas y provocó la desaparición de una comunidad entera. Según autoridades hasta 1,7 millones de personas se vieron afectadas por la erupción.

La Ruta Nacional 14 que circula cerca del volcán ha sido cerrada. El Ministerio de Educación también suspendió las clases en los municipios de Alotenango en Sacatepéquez, Escuintla en Escuintla y Yepocapa en Chimaltenango.

El Volcán de Fuego, uno de los más activos de Guatemala, tiene una elevación de 3.768 metros y es considerado un estratovolcán: un volcán alto y en forma de cono formado por capas de lava dura, ceniza y rocas. Está ubicado entre los departamentos de Escuintla, Chimaltenango y Sacatepéquez en la zona sur y centro del país.

En Junio del año pasado el volcán volvió a tener una etapa eruptiva que provocó evacuaciones preventivas.