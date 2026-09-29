El Departamento de Justicia de EEUU pide frenar pesquisa de desacato por vuelos con migrantes

Un juez federal debe poner fin a su investigación “ilegal, innecesaria y fútil” para determinar si el gobierno del presidente estadounidense Donald Trump ignoró una orden que bloqueaba la deportación en aviones de migrantes venezolanos a El Salvador, argumentó el martes ante un tribunal de apelaciones un abogado del Departamento de Justicia, en una audiencia en la que con frecuencia pareció haber un profundo escepticismo sobre el caso del gobierno.

Jueces del pleno del Tribunal de Apelaciones del Circuito del Distrito de Columbia escucharon tres horas de argumentos en el capítulo más reciente de un caso que ha sido un foco recurrente en el conflicto cada vez más intenso del presidente Trump con los tribunales federales.

El abogado del Departamento de Justicia Brett Shumate sostuvo que el juez presidente del Tribunal de Distrito, James Boasberg, no tiene base ni autoridad para continuar con su indagación porque quien se encarga de investigar delitos es un fiscal, no un juez.

“Lo que se ha descarrilado en este caso es que el tribunal de distrito ha pretendido investigar”, manifestó Shumate.

En abril, un panel dividido de tres jueces del Circuito de D.C. determinó que Boasberg debía poner fin a su investigación “intrusiva” por desacato sobre el gobierno de Trump. Pero las preguntas planteadas en la audiencia del martes sugieren que el pleno del tribunal, compuesto por 11 jueces, podría dar luz verde a Boasberg para seguir adelante con su indagación. Los jueces no indicaron cuándo emitirían su fallo.

La jueza Patricia Millett cuestionó por qué no debería permitirse a Boasberg continuar con su indagación para determinar si otros funcionarios del gobierno ameritan un escrutinio adicional por posible desacato penal.

“¿Se les permite a los tribunales de distrito decidir si las personas han incurrido en desacato ante ellos?”, preguntó Millett, quien fue nominada al tribunal por el entonces presidente demócrata Barack Obama.

“El tribunal de distrito pierde la autoridad para investigar”, respondió Shumate.

“Esa no es mi pregunta”, interrumpió Millett, elevando la voz. “Aquí todo se reduce a un juego de palabras sobre lo que usted entiende por la palabra ‘investigar’”.

Boasberg emitió una orden de restricción temporal el 15 de marzo de 2025 que prohibía al gobierno trasladar grupos de migrantes venezolanos a El Salvador en virtud de una ley del siglo XVIII. Después de que se dictó la orden, dos aviones con migrantes protegidos por esa orden salieron de Estados Unidos rumbo a El Salvador, donde fueron encerrados en una de las prisiones más violentas del mundo.

Boasberg dio una orden verbal para que las aeronaves dieran la vuelta. El gobierno negó haberla violado, o haber violado una orden escrita posterior, pero Boasberg ha dicho que el gobierno de Trump pudo haber actuado de mala fe al intentar sacar a toda prisa del país a migrantes venezolanos.

El gobierno ha dicho que la entonces secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, fue responsable de la decisión de traslado. Sin embargo, el martes, jueces del Circuito de D.C. sugirieron que Boasberg debería poder identificar otros posibles objetivos de una investigación por desacato antes de remitir el asunto a un fiscal.

El caso representa un frente importante en un conflicto en escalada entre Trump y el poder judicial federal, que con frecuencia ha bloqueado algunas de las iniciativas más ambiciosas del presidente y de dudosa legalidad. Caso tras caso, el gobierno ha mostrado una disposición sin precedentes a eludir, o incluso desafiar, órdenes judiciales.

La jueza Cornelia Pillard, también nominada por Obama, afirmó que se socava la autoridad de los tribunales si el poder ejecutivo trata las órdenes judiciales como “opcionales” y se le permite ignorarlas “con impunidad”.

“La separación de poderes respeta la autoridad separada y coigual de las distintas ramas”, señaló. “En realidad, en el fondo, de lo que trata este caso es de si los tribunales (federales) están a merced del poder ejecutivo”.

Pillard le preguntó a Shumate si podía ayudarla a “sentirse más cómoda” con la perspectiva del gobierno sobre ese asunto. Shumate dijo que el departamento “siempre está aconsejando a nuestros clientes que cumplan con las órdenes judiciales”.

“También es lo correcto”, añadió. “Tenemos que respetar las órdenes judiciales, y el gobierno en este caso sí cumplió con la orden. Sé que puede haber desacuerdo sobre eso”.

El Departamento de Justicia sostiene que no violó la orden de Boasberg “tal como se interpretaba mejor” y acusa al juez nominado por Obama de impulsar la indagación por desacato “con una determinación miope y obsesiva”.

Abogados de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) afirman que la decisión del gobierno de ignorar la orden de Boasberg tuvo “consecuencias devastadoras” para los migrantes que fueron trasladados en avión a El Salvador y retenidos durante meses en la megaprisión llamada Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT).

“Los cuatro meses de los demandantes en el CECOT fueron, sin exagerar, bárbaros”, escribieron los abogados de la ACLU. “Fueron sometidos a un abuso físico y psicológico horroroso, y privados de comida, agua y atención médica. Fueron golpeados con severidad de manera regular por los guardias y sometidos a otros abusos físicos, incluido recibir disparos a corta distancia con balas de goma”.

La jueza Neomi Rao, nominada por Trump y autora de la opinión mayoritaria del panel en abril, dijo que no pudo encontrar un caso en el que se hubiera confirmado un fallo de desacato penal en circunstancias comparables.

“No creo que eso deba ser un punto a favor del gobierno”, respondió el abogado de la ACLU Lee Gelernt. “La razón es que ningún (Departamento de Justicia) ni gobierno anterior ha tomado jamás este tipo de acciones tan atroces”.

Trump ha pedido que se someta a juicio político a Boasberg, y el Departamento de Justicia presentó una queja por mala conducta en la que lo acusa de hacer comentarios públicos indebidos sobre Trump y su gobierno. En una inusual reprimenda, el presidente de la Corte Suprema, John Roberts, rechazó públicamente los llamados a someter a juicio político al juez.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.