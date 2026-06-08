El candidato oficialista Iván Cepeda reconoce los resultados de la 1ra vuelta electoral en Colombia

Tres días después de que el organismo electoral de Colombia finalizó el escrutinio de la primera vuelta presidencial, el candidato progresista Iván Cépeda reconoció el domingo los resultados oficiales, según los cuales él y el conservador Abelardo De la Espriella irán al balotaje del 21 de junio.

El Consejo Nacional Electoral certificó el jueves que De la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria, encabezó la votación tras obtener el 43,73% de los sufragios, seguido de Cepeda, del oficialista Pacto Histórico, con el 40,91%.

“Una vez terminados los escrutinios, reconozco los resultados de la primera vuelta electoral”, escribió Cepeda en un comunicado en su cuenta de la red social X, tras enfatizar que ha “respetado estrictamente las reglas democráticas y la transparencia con la que se debe informar a la opinión pública”.

Una semana atrás, al finalizar la primera vuelta de los comicios en el país andino, Cepeda sembró dudas sobre el conteo provisional de la jornada. Sondeos preliminares le daban la ventaja sobre su rival.

“Existe información e indicios de un número indeterminado de mesas que estamos verificando…en las cuales se han presentado, según los primeros informes, votaciones atípicas”, declaró esa noche Cepeda sin presentar pruebas, mientras De la Espriella festejaba su paso a la segunda vuelta.

El presidente Gustavo Petro —padrino político de Cepeda— se pronunció en términos similares, señalando que “los resultados vinculantes que el presidente atenderá y aceptará son los de las comisiones escrutadoras dirigidas por los jueces de la República”.

Petro no se ha pronunciado luego de que Cepeda reconociera los resultados.

Las autoridades electorales colombianas han defendido la entrega del escrutinio, diciendo que fue transparente y estuvo acompañada por testigos electorales y observadores internacionales.

Los dos candidatos finalistas se han enganchado en discusiones públicas. De la Espriella le ha exigido a Cepeda el reconocimiento de los resultados, mientras que éste le desafió a un único debate público.

Los roces mutuos han incluido el uso de la camiseta de la selección colombiana de fútbol por parte de la campaña de De la Espriella. Un juez emitió el jueves una medida provisional que le ordena al candidato abstenerse de usarla en la campaña.

“La camiseta de Colombia no se censura”, respondió De la Espriella.