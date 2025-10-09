EEUU otorga permiso a Trinidad y Tobago para negociar acuerdo de gas con Venezuela

Estados Unidos le otorgó permiso a Trinidad y Tobago para negociar un acuerdo de gas con la vecina Venezuela sin enfrentar sanciones de Washington, informó el jueves el fiscal general de la nación caribeña.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos otorgó el miércoles una licencia de la Oficina para el Control de Activos en el Extranjero (OFAC, por sus siglas en inglés), la cual le permite a los interesados participar en una transacción que de otro modo estaría prohibida, indicó la agencia.

Debido a las sanciones estadounidenses que pesan sobre Venezuela, Trinidad y Tobago necesitaba la licencia para avanzar en el desarrollo de un campo de gas ubicado en aguas venezolanas. La licencia fue otorgada después de que Trinidad y Tobago presentó una solicitud en mayo, señaló el fiscal general John Jeremie.

“Tenemos seis meses para negociar, dentro de ciertos parámetros”, indicó Jeremie en conferencia de prensa. "Hay que cumplir objetivos, con respecto a Estados Unidos y su postura con Venezuela".

Añadió que las empresas estadounidenses tienen ciertos objetivos comerciales. Se negó a entrar en detalles, pero dijo que esos objetivos son razonables y "no son difíciles" de alcanzar.

Funcionarios del gobierno y expertos consideran vital el proyecto de gas, una vez que Trinidad y Tobago busca aumentar su producción de gas. El gobierno busca nuevas fuentes de ingresos, ya que en los últimos años su presupuesto ha registrado más gastos que ingresos.

Jeremie destacó que el permiso no abarca todo el proyecto de gas, pero permite negociaciones iniciales. Se negó a dar detalles sobre los términos comerciales de la licencia, señalando que únicamente se le otorgan ciertos beneficios. Una vez que la primera etapa se complete con éxito, Jeremie dijo que el proceso avanzaría hacia la explotación de gas.

El permiso se obtuvo después de que el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, se reunió con el primer ministro de Trinidad y Tobago, Richard Young, el pasado 30 de septiembre. Durante el encuentro, Rubio detalló el apoyo de Estados Unidos al acuerdo de gas y "los pasos para asegurar que no proporcionará un beneficio significativo al régimen de (el presidente venezolano Nicolás) Maduro", señaló el Departamento de Estado de Estados Unidos.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos había otorgado una licencia para el mismo proyecto de gas en octubre de 2023. Pero el primer ministro trinitario anunció en abril de este año que el permiso había sido revocado, en lo que significó un golpe para la seguridad energética del país.

Los términos de la nueva licencia son diferentes a los del permiso anterior, indicó Jeremie. Al preguntarle si había entrado en contacto con Venezuela para iniciar conversaciones, Jeremie respondió: “No estoy preparado para entrar en eso en este momento”.

