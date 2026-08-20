EEUU inicia deportaciones a Liberia como parte de un acuerdo para enviar hasta 1.200 migrantes

Estados Unidos llevó a cabo el jueves sus primeras deportaciones en virtud de un acuerdo para que Liberia acepte hasta 1.200 personas que no son originarias de ese país africano, uno de los mayores esfuerzos realizados hasta ahora por el gobierno del presidente Donald Trump para deportar a personas a países distintos del suyo.

Los 20 deportados llegaron al Aeropuerto Internacional Roberts, a las afueras de Monrovia.

Entre los deportados habrá ciudadanos africanos, así como nacionales de Norteamérica, Sudamérica y el Caribe, según el ministro de Información de Liberia, Jerolinmek Piah. El ministro de Justicia de Liberia, Natu Oswald Tweh, ha señalado que podrían solicitar asilo en el país de África occidental si así lo desean.

El Departamento de Estado de Estados Unidos declinó responder preguntas sobre el acuerdo con Liberia, pero indicó que la implementación de las políticas migratorias del gobierno de Trump era una “prioridad máxima”. Añadió que se mantiene “inquebrantable en nuestro compromiso de poner fin a la inmigración ilegal y masiva y reforzar la seguridad fronteriza de Estados Unidos”.

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos declinó confirmar las deportaciones del jueves “por razones de seguridad operativa” y remitió las preguntas adicionales al Departamento de Estado.

Los acuerdos con terceros países suelen estar rodeados de secretismo. Varios migrantes han sido deportados a países en los que nunca han estado o donde enfrentan riesgos para su seguridad, y se quedan con pocas opciones aparte de regresar a los países de origen de los que huían.

El gobierno de Trump alcanzó acuerdos con al menos 35 países para deportar a personas que son de otras naciones, incluidos Liberia y otros 13 países africanos, según Third Country Deportation Watch, una alianza de Refugees International y Human Rights First que se basa en solicitudes de registros públicos, reportes de prensa y otras fuentes. Más de 23.000 personas han sido deportadas a 26 países en virtud de esos acuerdos.

El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció previamente que Liberia aceptó recibir deportados que no son de ese país. Pero un acuerdo de seis páginas alcanzado en septiembre de 2025 y publicado en su sitio web no indica cuántos ni de qué países.

En octubre de 2025, Liberia ofreció aceptar al salvadoreño Kilmar Ábrego García, quien fue deportado por error a una prisión en El Salvador. Al estar impedido de enviarlo a su país natal, el gobierno de Trump ha prometido enviarlo a un tercer país, como Liberia.

Ábrego García ha dicho que aceptaría ser deportado a Costa Rica, que ha indicado que lo aceptará. Pero hasta ahora, el gobierno ha declinado enviarlo allí. Ábrego García está impugnando la deportación a Liberia en una demanda federal en Maryland.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.