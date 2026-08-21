Canal de Panamá anuncia restricciones en el tránsito de buques debido a disminución de las lluvias

El Canal de Panamá anunció el jueves que reducirá temporalmente el número máximo de buques que transitan por la vía fluvial comercial a 34 por día debido a una disminución de las precipitaciones que ha bajado el suministro de agua necesaria para el funcionamiento de sus operaciones.

En tiempos normales de operación por la vía interoceánica, de unos 80 kilómetros que conecta el Atlántico con el Pacífico, pasan diariamente 36 a 38 buques. La vía mueve alrededor del 3% de comercio marítimo mundial.

De acuerdo con el anuncio, sólo nueve barcos podrán utilizar diariamente las esclusas Neopanamax —las más grandes que operan tras la ampliación de la vía interoceánica— mientras que 25 podrán pasar por las antiguas esclusas Panamax a partir del 6 de septiembre y 23 desde el 15 del mismo mes.

La Autoiridad del Canal señaló que a pesar del inicio de la temporada de lluvias en Panamá y de las medidas de ahorro de agua implementadas por la vía para mitigar los efectos adversos del fenómeno de El Niño, las condiciones actuales de la cuenca hidrográfica, incluyendo precipitaciones inferiores a las esperadas, requieren acciones adicionales para garantizar la sostenibilidad a largo plazo de las operaciones de tránsito.

El miércoles, el administrador del Canal de Panamá, Ricaurte Vasquez, dijo a la prensa que el actual fenómeno de El Niño es diferente. “Este es un evento del Niño que tiene una conducta muy temprana... que nos encuentra o nos encontró por los lagos en niveles más altos, pero que posiblemente tiene una duración mucho más larga que cualquier fenómeno anterior”.

Las esclusas del Canal de Panamá funcionan con agua dulce que obtiene de los lagos Gatún y Alahueja, los cuales también aportan el agua para el consumo el 50% de la población del país centroamericano.

No es la primera vez que la vía panameña pone en vigor este tipo de medidas. Durante 2023 y 2024 sus autoridades se vieron obligadas a restringir más drásticamente el número de buques debido a la sequía y a los bajos niveles de agua de los lagos que provocaron congestionamientos en las entradas de la vía.

El Canal de Panamá también indicó en su comunicado del jueves que ajustará temporalmente a partir del 3 de septiembre la oferta de sus cupos diarios de subasta, para promover un proceso de asignación más equitativo que “refleje mejor la composición del mercado, incluyendo los distintos tipos de carga y las características de los segmentos de mercado”.

Las autoridades también avanzan en un proyecto multimillonario para embalsar un río que asegure el suministro de agua al canal y para el consumo humano.