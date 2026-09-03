EEUU impone nuevas sanciones a Cuba mientras se agrava la crisis en la isla

El gobierno de Estados Unidos impuso nuevas sanciones a Cuba el jueves como parte de un nuevo intento por sofocar a la economía de la isla y profundizar sus múltiples crisis.

Entre los sancionados figuran Fidel Ernesto Castro, nieto del expresidente Raúl Castro, y la Empresa Importadora de Abastecimiento para el Petróleo de Cuba (Abapet). La compañía se encarga de importar equipos especiales y piezas de repuesto para sostener la deteriorada red eléctrica de la isla.

Las sanciones tienen como objetivo dejar sin funcionamiento la maquinaria crítica de Cuba y profundizar su crisis energética, explicó Brett Erickson, experto en sanciones y socio director de Obsidian Risk Advisors, una firma consultora.

“Estados Unidos está tratando de apretar las tuercas lo más que pueda”, afirmó.

“El gobierno (del presidente Donald) Trump no parece tener seriedad alguna para aceptar de Cuba cualquier cambio que no sea un derrocamiento del régimen. Marco no va a dejar eso en paz”, añadió, en referencia al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio.

Erickson anticipó que el gobierno cubano intentará eludir las sanciones “porque no tiene otra opción”.

“Se las ingeniarán para ver cómo consiguen esas refacciones de mantenimiento”, señaló, advirtiendo que sería una alternativa más costosa, lo que a su vez elevaría la inflación y perjudicaría todavía más a la economía cubana.

Desde que Trump amenazó a finales de enero con imponer aranceles a cualquier país que venda o suministre petróleo a la isla, los apagones en toda la isla se han vuelto cada vez más frecuentes, mientras que las interrupciones diarias del servicio eléctrico superan actualmente las 24 horas, a medida que la envejecida red sufre desperfectos y las reservas de combustible se agotan.

“En teoría, el objetivo es crear tantas penurias y sufrimiento entre la población civil que no les quede otra opción que, esencialmente, levantarse y derrocar a su gobierno”, explicó Erickson. “Es un intento de provocar una crisis humanitaria”.

Las conversaciones de principios de este año entre las dos naciones han quedado estancadas, mientras las sanciones se han intensificado en los últimos meses.

Erickson indicó que anticipa que Estados Unidos siga yendo detrás de empresas estatales cada vez más pequeñas para tratar de empujarlas “a una espiral de la muerte”. Washington ya había impuesto sanciones a otras entidades, como la empresa estatal cubana de petróleo y gas.

El anuncio del Departamento de Estado se produjo apenas horas después de que funcionarios cubanos ofrecieron una conferencia de prensa en la que compartieron detalles sobre las históricas reformas económicas que se aprobaron en junio pasado.

Al ser consultado sobre la situación actual en Cuba, Oscar Pérez-Oliva Fraga, viceprimer ministro y ministro de Inversión Extranjera de Cuba, responsabilizó a Washington.

“Este último año ha sido muy complejo y sabemos las causas”, recalcó. “El bloqueo es un genocidio”.

Sus declaraciones fueron previas al anuncio de las sanciones.

Entre los cubanos hartos de los apagones continuos está Yaqueline Bernal, de 49 años. Aseguró que está sin luz desde el domingo y que lo que más le preocupa son las consecuencias para sus ocho nietos.

“Al no tener corriente, no podemos tener agua”, comentó. “Realmente no sabes para dónde vas a parar”.

Bruno Rodríguez, ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, denunció las más recientes sanciones a través de una publicación en la red social X.

“El castigo colectivo es un crimen. Lo es provocar sufrimiento a toda una población con medidas fríamente calculadas para inducir una crisis humanitaria”, señaló. “Basta de abuso. Acaben de poner fin al bloqueo y permitan a Cuba vivir en paz”.

Eugenio Martínez Enríquez, embajador de Cuba en México, se refirió a Rubio como “un mentiroso e inescrupuloso”.

“No olvidaremos sus crímenes”, escribió en X.

Mientras tanto, Rubio sostuvo en X que las personas y entidades sancionadas “son parte de la corrupta red financiera y de inteligencia de los Castro”.

“Las élites del régimen comunista de Cuba presiden un Estado fallido donde los cubanos de a pie pasan hambre mientras la familia Castro y otros allegados se enriquecen mediante la evasión de sanciones y otros esquemas ilícitos — y buscan exportar una ideología marxista subversiva a Estados Unidos y a otros Estados del hemisferio occidental”, escribió.

“Trump y yo somos inquebrantables en nuestro compromiso de que Cuba sea libre”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.