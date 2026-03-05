EEUU extiende prohibición de vuelos comerciales a la capital de Haití por violencia de pandillas

La agencia de aviación estadounidense extendió hasta el 3 de septiembre su prohibición a los vuelos comerciales a la capital de Haití ante el riesgo de que grupos criminales puedan atacar aeronaves.

La Administración Federal de Aviación (FAA, por su siglas en inglés) suspendió todos los vuelos en noviembre después de que un vuelo de Spirit Airlines fuera blanco de disparos mientras aterrizaba en el Aeropuerto Internacional Toussaint Louverture de Puerto Príncipe. Una auxiliar de vuelo sufrió heridas leves, y otros aviones comerciales que estaban en tierra también fueron alcanzados por las balas.

La FAA indicó en un aviso publicado el lunes que extendía la prohibición “debido a riesgos para la seguridad de los vuelos asociados con la inestabilidad en curso”, una medida que aísla aún más a la capital del atribulado país.

La prohibición también se extendió para incluir otras áreas más allá de Puerto Príncipe, y la FAA señaló que las pandillas han atacado cada vez más los departamentos de Artibonite y Centre al norte de la capital, “lo que hace necesarios ajustes al área en la que se prohíben las operaciones de aviación civil estadounidense”.

“Esta área de operación de las pandillas, ampliada y modificada, aumenta el riesgo de fuego de armas cortas para las operaciones de aviación civil a menores altitudes en estos lugares”, indicó la FAA.

La agencia señaló que los pilotos pueden ignorar la prohibición en una emergencia que requiera acción inmediata.

Sunrise Airways, una aerolínea nacional, también suspendió los vuelos hacia y desde Puerto Príncipe a finales de noviembre debido a un tiroteo en el que un avión se vio involucrado, según la embajada estadounidense.

Quienes pueden permitírselo vuelan hacia y desde Puerto Príncipe en helicópteros u otro transporte aéreo privado.

Mientras tanto, muchos haitianos rechazan el transporte terrestre porque bandas fuertemente armadas controlan las principales carreteras de entrada y salida de Puerto Príncipe, y ha habido casos en que violan en grupo a mujeres que pasan por allí o disparan al azar contra vehículos.

Las pandillas controlan aproximadamente el 90% de la capital de Haití y extensas franjas de terreno en el interior del país. La mayoría de esas bandas son integrantes de una coalición conocida como Viv Ansanm, o “Vivir Juntos”, que el gobierno de Estados Unidos ha designado como organización terrorista.

La coalición obligó a cerrar el aeropuerto internacional de Puerto Príncipe durante casi tres meses el año pasado tras lanzar ataques coordinados contra infraestructura gubernamental.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.