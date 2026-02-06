EEUU ataca otra presunta embarcación de narcotráfico en el Pacífico oriental

Las fuerzas armadas de Estados Unidos informaron el jueves que llevaron a cabo otro ataque mortal contra una embarcación acusada de traficar drogas en el océano Pacífico oriental.

El Comando Sur estadounidense indicó en redes sociales que el bote "transitaba por rutas conocidas de narcotráfico en el Pacífico oriental y estaba involucrado en operaciones de narcotráfico". Señaló que en el ataque murieron dos personas. Un video vinculado a la publicación muestra una embarcación desplazándose sobre el agua antes de explotar en llamas.

El ataque fue anunciado tan sólo unas horas después de que el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, declarara que "algunos de los principales narcotraficantes de cárteles" en la región "han decidido cesar todas las operaciones de narcóticos indefinidamente debido a las recientes (y altamente efectivas) acciones cinéticas en el Caribe". Sin embargo, Hegseth no proporcionó detalles ni datos que respaldaran esta afirmación, hecha en una publicación en su cuenta personal en redes sociales.

Ni el Comando Sur de Estados Unidos ni el Pentágono respondieron a preguntas de seguimiento sobre la afirmación de Hegseth.

Los ataques a embarcaciones, que comenzaron en septiembre de 2025, han disminuido en frecuencia desde enero, un mes en el que sólo hubo uno después de la redada en la que fue capturado el entonces presidente venezolano Nicolás Maduro. En contraste, el Pentágono atacó más de una docena de embarcaciones en diciembre de ese año.

La acometida del jueves eleva a 128 el número de muertos por los ataques del gobierno de Trump a presuntas embarcaciones de drogas. La semana pasada, las fuerzas armadas indicaron que esa cifra era de hasta 126 personas, con la inclusión de los que se presume muertos tras perderse en el mar. Esa cifra incluía a 116 individuos que murieron inmediatamente en al menos 36 ataques llevados a cabo desde principios de septiembre en el mar Caribe y el océano Pacífico oriental, según el Comando Sur estadounidense. Se cree que otras diez personas están muertas porque los equipos de rescate no las localizaron después de un ataque.

Mientras tanto, las familias de dos ciudadanos de Trinidad y Tobago muertos en octubre en un ataque a una embarcación por parte del gobierno de Trump demandaron al gobierno de Estados Unidos la semana pasada, calificando el ataque como un crimen de guerra y parte de una "campaña militar estadounidense sin precedentes y manifiestamente ilegal". Se cree que la demanda es el primer caso de homicidio involuntario derivado de la campaña y pondrá a prueba la justificación jurídica de los ataques, que muchos expertos dicen son una violación flagrante de las leyes de conflicto armado.

El presidente Donald Trump ha dicho que Estados Unidos está en "conflicto armado" con los cárteles en América Latina y ha justificado los ataques, diciendo que son una intensificación necesaria para frenar el flujo de drogas. Pero su gobierno ha ofrecido pocas pruebas para respaldar sus afirmaciones de haber matado a "narcoterroristas".

