Argentina y EEUU firman acuerdo de libre comercio, un avance clave para Milei

Argentina y Estados Unidos anunciaron el jueves un amplio acuerdo comercial que significa un impulso para el mandatario argentino Javier Milei mientras avanza en la apertura de una economía notablemente proteccionista, al tiempo que refleja su estrecha alianza con el presidente estadounidense Donald Trump.

El ministro de Relaciones Exteriores de Argentina, Pablo Quirno, publicó en redes sociales una selfie en la que aparece acompañado de varios diplomáticos argentinos sonriendo después de sostener una reunión en Washington, donde afirmó que habían firmado el pacto.

"Felicitaciones a nuestro equipo y gracias al equipo del representante comercial de Estados Unidos por construir juntos este gran acuerdo", escribió Quirno. La Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos también confirmó el pacto.

Ambos países anunciaron en noviembre un marco para el acuerdo, diciendo que Argentina aliviaría las restricciones sobre una amplia gama de importaciones estadounidenses, como el ganado, productos lácteos, medicamentos, productos químicos, maquinaria, dispositivos médicos y vehículos. Esas eran algunas de las principales concesiones para Argentina, donde las industrias locales --protegidas desde hace tiempo por altos aranceles-- han expresado preocupación por su capacidad para competir con fabricantes estadounidenses.

Estados Unidos, por su parte, eliminaría los aranceles recíprocos sobre las importaciones de “ciertos recursos naturales no disponibles” e ingredientes para productos farmacéuticos de Argentina, según el marco.

La Casa Blanca también alcanzó en ese momento marcos similares con Ecuador, Guatemala y El Salvador como parte de lo que describió como un esfuerzo por mejorar la capacidad de las empresas estadounidenses para vender productos industriales y agrícolas en países latinoamericanos, y reducir los precios de los alimentos para los consumidores estadounidenses.

Los funcionarios no ofrecieron de momento detalles sobre la versión final del acuerdo del jueves.

El acuerdo marca el más reciente capítulo en la estrecha alianza entre Trump y Milei, quien ha reformado la política exterior argentina para que alinearse con Estados Unidos, ganándose los elogios de Trump por estabilizar la turbulenta economía de su nación y viajar en repetidas ocasiones a Estados Unidos en los últimos dos años. Milei tiene programado asistir a una gala en la finca de Trump en Florida la próxima semana.

Trump apoyó el programa fiscal de Milei el año pasado al extender una línea de crédito de 20.000 millones de dólares que logró tranquilizar los mercados y mejorar las perspectivas de Milei en una crucial elección de mitad de periodo en octubre pasado. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos también compró directamente bonos argentinos denominados en dólares estadounidenses que las agencias de calificación clasificaron como “basura” en ese momento.

La extraordinaria intervención generó críticas de parte de todo el espectro político de Estados Unidos.

La base de seguidores de Trump cuestionó la necesidad de rescatar a un país lejano que no sólo tiene poca importancia para Estados Unidos, sino que también compite directamente con sus exportaciones de maíz, trigo, carne y petróleo.

Legisladores demócratas expresaron indignación porque Trump estaba poniendo en juego el dinero de los contribuyentes en un regalo político a su alma gemela ideológica.

Las críticas continúan. La senadora federal Elizabeth Warren, la demócrata de mayor rango en la Comisión Bancaria del Senado, apeló el jueves al secretario del Tesoro Scott Bessent para que ponga fin a la línea de crédito de 20.000 millones de dólares.

Escribió en una carta que, si bien el Departamento del Tesoro prometió que su línea de crédito para Argentina “era para un propósito a corto plazo y urgente, parece... haber dejado abierta la posibilidad de un uso continuo".

___

El periodista de Associated Press Josh Boak, en Washington, contribuyó con este despacho.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.