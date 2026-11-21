Kora, una pequeña yorkshire terrier disfrazada de reno, jaló su pequeño trineo por la alfombra roja para llevarse el aplauso y el trofeo de un simpático desfile canino que el sábado dio inicio a la temporada de compras navideñas en la capital de Bolivia.

Shasha, una husky siberiana, se ganó el cariño de los asistentes por su alegría y energía. Alexa, una dóberman café, se llenó de aplausos al lucir enormes cuernos de reno, pero no alcanzó a concursar porque llegó tarde a la ceremonia, al igual que otros cachorros que exhibieron sus habilidades frente a un público entusiasta que se dio cita en un conocido centro comercial de La Paz que lució sus tiendas con motivos navideños.

Cerca de dos docenas de canes de todas las edades, razas, colores y tamaños desfilaron por la pasarela de alfombra roja y mostraron sus habilidades. Los más tímidos ni siquiera se desprendieron del regazo de sus dueños.

El concurso fue convocado para todos los caninos disfrazados de papa Noel, otros vistieron de gnomos con gorros puntiagudos y de personajes navideños en una soleada mañana y en medio de los afanes por las compras de fin de año.