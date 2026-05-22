EEUU acusa a Raúl Castro y otras fotos de la semana en Latinoamérica y el Caribe

Fiscales estadounidenses anunciaron cargos penales contra el expresidente de Cuba Raúl Castro por el derribo de aviones civiles en 1996 gestionados por exiliados en Miami, mientras el gobierno de Donald Trump eleva la presión sobre la isla socialista.

Protestas y barricadas encabezadas por mineros y sindicatos paralizaron la capital política de Bolivia, incrementando la presión sobre el presidente Rodrigo Paz a seis meses de su llegada al poder.

Presuntos miembros de Los Ardillos atacaron comunidades en el estado mexicano de Guerrero con balaceras, incendios provocados y drones explosivos, y obligaron a cientos de residentes a huir.

___

Esta fotogalería destaca algunas de las mejores imágenes noticiosas tomadas por los fotógrafos de The Associated Press en Latinoamérica y el Caribe publicadas entre el 15 y el 21 de mayo de 2026.

___

Las imágenes fueron seleccionadas por el fotoperiodista de The Associated Press Eraldo Peres en Brasilia, Brasil.

___

Los fotógrafos de AP están en Instagram en: https://www.instagram.com/apnews

AP Images en X: http://twitter.com/AP_Images

blog de AP Images: http://apimagesblog.com