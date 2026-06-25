Dos terremotos sacuden Venezuela, en fotos

Dos potentes terremotos sacudieron Venezuela el miércoles con aproximadamente un minuto de diferencia, lo que provocó el derrumbe de edificios y daños en Caracas. Los inusuales sismos consecutivos, de magnitudes 7,1 y 7,5, figuran entre los terremotos más fuertes que han golpeado al país en más de un siglo.

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Esta es una galería de fotos seleccionada por editores de fotografía de AP.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.