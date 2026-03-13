Stay up to date with notifications from The Independent

Las mejores fotos de la semana en América Latina

José Antonio Kast fue juramentado como presidente de Chile. Miembros de un grupo local de autodefensa montaban guardia en el estado mexicano de Guerrero en respuesta a la violencia de los cárteles. El Clásico Mundial de Béisbol avanzaba con un partido entre Panamá y Colombia en Puerto Rico.

Esta fotogalería destaca algunas de las mejores imágenes noticiosas tomadas por los fotógrafos de The Associated Press en Latinoamérica y el Caribe y publicadas entre el 6 y 12 de marzo del 2026.

___

Las fotos fueron seleccionadas por el editor de fotos Jon Orbach, en Ciudad de México.

