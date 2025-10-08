Diputado cercano a Milei y vinculado con empresario acusado en EEUU pide licencia en el Congreso

El legislador argentino muy cercano al presidente Javier Milei que quedó envuelto en un escándalo por los vínculos forjados años atrás con un empresario acusado de narcotráfico presentó el miércoles un pedido de licencia en el Congreso.

José Luis Espert pidió a las autoridades legislativas que la medida pueda aplicarse hasta el 8 de diciembre, cuando vence su mandato como diputado nacional por una fuerza derechista aliada al gobierno que comenzó a ejercer a fines de 2021.

El domingo, se había visto forzado a declinar su postulación a diputado por el partido gobernante La Libertad Avanza (LLA) para las trascendentales elecciones legislativas del 26 de octubre, en las que Milei, un ultraliberal de extrema derecha que gobierna desde fines de 2023, busca reforzar el músculo de su minoritario partido en el Congreso para avanzar con sus políticas de ajuste.

En una nota dirigida al titular de la cámara baja, Espert solicitó —sin aclarar si es con o sin goce de lo que cobra como diputado nacional — hacer uso de licencia, “por motivos particulares” en medio del cimbronazo que causó en las filas del oficialismo el escándalo del que es protagonista.

El pedido de licencia debe ser considerado por el cuerpo legislativo y se espera que eventualmente sea aceptado.

El gobierno anunció el martes que extraditará al empresario Federico Machado a Estados Unidos, donde está acusado de narcotráfico y lavado de dinero. Machado dijo en una entrevista periodística que le prestó uno de sus aviones a Espert para que se manejara dentro de Argentina cuando el hoy legislador competía por la presidencia en 2019 y cubrió otros gastos de cientos de miles de dólares.

El legislador ha negado estar involucrado en algún delito; pero el lunes renunció a la presidencia de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, en momentos en que se debate el proyecto de Presupuesto 2026 presentado por el gobierno.

La discusión parlamentaria de esa iniciativa es seguida con especial atención por los mercados luego de las sucesivas derrotas que viene sufriendo el oficialismo en el Parlamento.

En tanto, la justicia electoral rechazó el miércoles un pedido del partido gobernante para que Espert sea reemplazado como cabeza de lista por Diego Santilli como candidato a diputado por la provincia de Buenos Aires para los comicios del 26 de octubre.

Santilli, quien está como tercero en la lista, está considerado un postulante más competitivo en ese distrito donde el 7 de septiembre el partido de Milei sufrió un importante revés en las legislativas locales a manos del peronismo de centroizquierda.

Así, el primer lugar de la nómina será ocupado por Karen Reichardt, una mujer sin experiencia política, conductora de un programa de televisión, actriz y modelo.

“No me importa el lugar. No me importa si voy primero, segundo o tercero. Voy a estar donde el presidente me necesite. Porque lo importante no son los cargos ni la cartelería. Lo importante son las ideas del cambio, garantizar las reformas, sostener y profundizar el rumbo que lleva adelante el presidente hace dos años”, sostuvo el Santilli, que milita en el PRO, fuerza que tiene como referente al expresidente Mauricio Macri (2015-2019) y es aliada circunstancial de Milei.