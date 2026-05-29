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Día del payaso en Perú, violencia en Colombia y más fotos de la semana en Latinoamérica y el Caribe

Las fotos más destacadas de la semana del 22 al 28 de mayo de 2026 en Latinoamérica y el Caribe.

Los payasos celebraron su día nacional en Lima, Perú. Viviendas en ruinas cinco meses después de un ataque de disidentes de las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia en Cauca, Colombia. En el mundo del deporte, Cruz Azul ganó la liga mexicana de fútbol ante Pumas, otro de los equipos de la capital.

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Esta galería fue seleccionada por la editora de fotografía Leslie Mazoch, en Ciudad de México.

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Fotografía de AP: https://apnews.com/photography

AP News en Instagram: https://www.instagram.com/apnews

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