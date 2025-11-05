Detienen a hombre señalado de acosar a la presidenta Sheinbaum en una calle de la Ciudad de México

Las autoridades mexicanas anunciaron la detención de un hombre señalado de acosar a la presidenta Claudia Sheinbaum cuando conversaba con algunas personas en una calle del centro histórico de la Ciudad de México.

Horas después del controversial evento que puso al descubierto la vulnerabilidad de la seguridad de la mandataria, la alcaldesa capitalina Clara Brugada dijo en un comunicado, que se difundió cerca de la medianoche, que agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana apresaron al supuesto acosador y que “se procederá como lo marca la ley”.

Brugada expresó su solidaridad con Sheinbaum e indicó que la mandataria “tiene derecho a caminar libremente por las calles de la ciudad”. “En esta ciudad el acoso no tiene cabida”, añadió.

El hecho ocurrió en momentos en que se han acrecentado las críticas a las políticas de seguridad del gobierno de Sheinbaum luego del asesinato el sábado del alcalde Carlos Manzo en el violento estado de Michoacán, al oeste del México.

El incidente tuvo lugar la tarde del martes cuando Sheinbaum platicaba con algunas personas en una calle cercana al palacio de gobierno y un hombre que parecía ebrio la abordó por la espalda y comenzó a tocarla, según un video que se difundió en las redes sociales.

Poco después un funcionario separó al hombre mientras la presidenta le decía “nos tomamos la foto, no te preocupes”.

Sheinbaum, al igual que su antecesor Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), suele tener poca seguridad a su alrededor y rompe el protocolo para conversar con las personas que se le acercan y tomarse fotografías con sus seguidores.

La mandataria también acostumbra a viajar en vuelos comerciales como lo hacía López Obrador, quien al llegar al poder en diciembre de 2018 redujo la seguridad por razones de austeridad y renunció a vivir en la residencia gubernamental de Los Pinos y al lujoso avión presidencial, que fue vendido en 2023 al gobierno de Tayikistán tras varios intentos fallidos.

La seguridad de los presidentes mexicanos está a cargo de la Secretaría de Defensa.

López Obrador mudó la residencia oficial al antiguo palacio presidencial, donde también vive ahora Sheinbaum.